/694029/عمرو-هندي-تحرير-سيناء-يذكرنا-بالبطولات-العظيمة-للجيش-المصري-وأرض-الفيروز-تشهد-تنمية-غير-مسبوقة

أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، أن ذكرى تحرير سيناء يذكرنا بالبطولات الخالدة للقوات المسلحة المصرية واسترداد الأراضي المصرية، مؤكدًا أن شهر رمضان هذا العام قد جمع عيدين يفخر بهما كل المصريون أولهما ذكرى حرب أكتوبر المجيدة الموافق العاشر من رمضان وعيد تحرير سيناء.

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وأضاف هندي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن قواتنا المسلحة حققت انتصارًا عظيمًا في دحر الإرهاب واقتلاعه من جذوره، وأعادت الحياة لطبيعتها بأرض الفيروز، لتنطلق المشروعات القومية على طريق تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

عمرو هندي: تحرير سيناء يذكرنا بالبطولات العظيمة للجيش المصري... وأرض الفيروز تشهد تنمية غير مسبوقة

وأشار "وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب" ، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبير بملف التنمية في سيناء وهو ما يؤكد إرادة القيادة السياسية لمواجهة تحديات الماضي، وتعمير كل شبر من أراضي سيناء الغالية بعد إستعادته.

ووجه هندي، التحية لكل شهداء تراب هذا الوطن العظيم الذين ضحوا بأنفسهم ليبقي الوطن مرفوع الرأس دائمًا ، والذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن وحققوا النصر العظيم لتبقى مصر آمنة مستقرة، مشيدًا بالجهود والتضحيات التي تقوم بها القوات المسلحة الباسلة وقوات الشرطة فى سبيل حماية الوطن وأمنه وأمانه.