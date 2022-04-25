بطلوع الروح الحلقة 10.. عمر في حيرة بين الزواج من روح أو أم جهاد

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل بطلوع الروح الحلقة 10

مسلسل بطلوع الروح الحلقة 10

ظهر في مسلسل بطلوع الروح الحلقة 10 الكثير من الأحداث والمفاجآت حيث عرضت الفنانة إلهام شاهين التي تقدم شخصية أم جهاد الزواج على عمر وهو الفنان أحمد السعدني.

وجاء مشهد فلاش باك يشير إلى أن الشيخ نصار كان مسجونًا لـ 25 عاما، وتم الإفراج عنه بعفو رئاسي عام 2012 وبعدها بدأ يخطط لدولة الخلافة ويستقطب المجاهدين، ونرى أم جهاد وهي تحتفل بعودة زوجها الشيخ نصار وقتها.

وبعدها ذهبنا لـ عام 2017، لنرى معاناة أكرم وهو الفنان محمد حاتم بعدما اعتقل في غزوة الذي كان يشارك بها واعتقدت روح وجميع أهل الرقة أنه توفي ونُقلت روح لبيت الضيافة ولكن في الوقت نفسه، يعاني من التعذيب والحبس.

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وتحضر روح وهي الفنانة منة شلبي دروس دينية في بيت الضيافة الذي نقلت إليه بعد أن أصبحت أرملة محاولة منها للتأقلم على الوضع الجديد ولكن حضرت أحد المجاهدات وأعطتها هاتف لتخبرها فتاة بتفاصيل الهروب وأن الوقت حان لتنفيذ الخطة.

وتعود روح للأمل من جديد ولكن في نفس الوقت تخاف من علم أحد في بيت الضيافة باستعدادها للهروب، ونرى أن أم جهاد كانت تدعى حبيها للشيخ نصار ولكنها ترغب في الزواج من عمر وعلى الرغم من مرور 60 يوما على وفاته ولم تنتهي شهور العدة لكن تعرض أم جهاد الزواج على عُمر الذي أصبح خليفة الشيخ نصار كأمير الرقة.

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وكانت تقنعه أنها أجمل امرأة في الرقة ليس لديها أي مشكلة في الإنجاب ولكن أزمة الإنجاب كانت من الشيخ نصار، ليعيش عُمر مصير مجهول ما بين إجباره على الزواج من أم جهاد ورغبته في الزواج من روح، وعندما سألته زوجته عن سر وجود استمارة ليخبرها الأخير أن روح حب عمره وأنه فعل المستحيل حتى يحضرها لمدينة الرقة ويتخلص من أكرم وتنهار لينا من البكاء.