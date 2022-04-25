/694026/مسلسل-العائدون-الحلقة-23-داعش-تبدأ-تدريب-الشباب-لاستهداف-مصر

مسلسل العائدون الحلقة 23، رصدت قتل سياف لـ نذار بمساعدة طليقته ومن ثم قام بقتل طليقته بعدما خرجت عن صمتها وواجهته بحقيقته الارهابية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل الاختيار 3 الحقة 23

وينتقل المشهد لـ علاء “ميدو عادل”، وهما ينتقلان إلى مكان جديد لاستعادتهم للدخول في عملية جديدة وهي “لبنان”، اذ يقطع تواصل علاء مع المخابرات المصرية.

تحاول المخابرات المصرية معرفة مكان علاء، مشيرين إلى اختفائه يدل على بداية سياف في عمليته الارهابية في بناء التنظيم الداعشي، على الجانب الاخر يبدأ رجال سياف في التدريب على القتال.

علاء ينجح في معرفة المخابرات المصرية طريقه

ينجح علاء في الكشف عن مكانه الجديد للمخابرات المصرية من خلال جهاز يقوم به بتشغيل القرءان الكريم في مقره الجديد، لكن سرعان ما يأتي رجل من التنظيم ويحاول سحب الجهاز منه بسبب قوانينهم التي تمنع ذلك.

صديق علاء يتمرد على التنظيم الداعشي

يتحدث علاء مع صديقه مروان عن كوابيسه التي تصارعه في أحلامه، فيشير مروان بأنه يرى أطفال تعذب وتجلد وقتل أبرياء وغيرها من الأفعال المريعة، مؤكدا أنه عندما أنضم في البداية لهذا التنظيم ظن انه ينضم لتحرير الأقصى، ولكن تفاجئ بأنهم يحاربوا مسلمين مثلهم.

وتنتهي الحلقة بأحد الشباب الذي يستعد لتفجير نفسه في اعتقادا منه ان يجاهد في سبيل الله.

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أبطال مسلسل العائدون

مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

ويتناول العمل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.