البابا تواضروس لـ برنامج كلم ربنا: حرق الكنائس فى 2013 خوفنى على البلد

جدة - نرمين السيد - أكد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن يوم 14 أغسطس سنة 2013، وهو يوم حرق الكنائس على يد تنظيم الإخوان الإرهابى كان يوما صعبا جدا عليه.





-البابا تواضروس: دعيت ربنا يستر على البلد والناس بعد حرق الكنائس فى 2013 .

-البابا تواضروس يروى كواليس عام الأزمة فى حكم الإخوان: كان عندى ثقة داخلية إنها غمة وهتعدى.

-البابا تواضروس: أى مبنى اتهد هيرجع يتبنى.. لكن سلامة الوطن إذا هدمت لا تعود.

-البابا تواضروس يكشف لأول مرة قصة شقيقته الصغرى: توفت بعد وصولى لأمريكا بـ5ساعات.. وقضيت رحلة العودة باكيا عليها.

-حكاية رحلة سفر لأمريكا لم تستمر سوى ساعات.. وحلم الصيدلة الذى تحقق بفضل الصلاة.

وروى البابا ذكرياته عن ذلك اليوم وتفاصيل أخرى لأول مرة فى الجزء الثانى من الحوار الخاص مع الكاتب الصحفى أحمد الخطيب ببرنامج "كلم ربنا"، على الراديو 9090 بمناسبة عيد القيامة.

* قداسة البابا.. ماذا تذكر عن الفترة الصعبة التى مرت بها مصر فى عام 2013؟

- كنت ساعتها لسه فى البطريركية بقالى شهور معدودة، ووصلتنا الأخبار من كل المحافظات، وطبعا الخوف الشديد اللى كان عندى كان على الوطن، لأن أى حاجة بتتهد من مبانى حتى الكنائس هتتبنى، دى مش القضية، لكن القضية سلامة الوطن.

*يبدو أن الهدف كان إحداث فتنة بين المصريين وليس مجرد حرق المبانى.. أليس كذلك؟

- بالطبع.. حوالى 100 كنيسة ومدرسة ومبنى اجتماعى وخدمات، تعرضوا للتدمير فى هذه الأحداث التى كانت تهدف إلى الفتنة، كان عندى خوف شديد جدا وقتها على مصر وطبعا كنا لسه طالعين من 30 يونيو وقبلها من سنة حكم الإخوان المتعبة، فكان فيه مجموعة من المخاوف الشديدة، لكن أنا كان عندى ثقة فى داخلى إن دى غمة وهتعدى.

*بماذا دعوت الله فى هذه اللحظات العصيبة؟

-كانت الدعوة يا رب استر على الوطن، واحفظ الوطن، واستر على الناس، واعط هدوء واعط سلام للعقول وساعتها قلت كلمة: "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن"، ونشكر ربنا، إن الكنائس اللى اتهدت اتبنت وطلعت وفرحنا كلنا ورئيس الجمهورية زار الكاتدارئية فى عيد الميلاد، وبقت عادة جميلة والكل فرح.

* يعنى المحن انقلبت إلى منح؟

- نشكر لله عطاياه كثيرة.

* وما اللحظة التى تكلمت فيها مع الله متمنيا؟

- مواقف كتيرة لكن على المستوى الشخصى كنت باتمنى من صغرى إنى أدخل كلية الصيدلة، وحصل، ودى كنت باصلى من أجلها كتير.

* ماذا تذكر من مواقف أخرى تكلمت فيها مع الله وتحتفظ بها فى ذاكرتك؟

- أنا هاحكى عن موقف حصل لى وأنا أسقف، قبل البطريركية على طول، وكان موقف صعب جدا، أنا ليا أختين بنات، واحدة منهم أصغر منى بـ12 سنة، وكان عندى دعوة أروح أمريكا لزيارة أحد الأباء الأساقفة هناك، وهى كانت تعبانة ومريضة لكن بتتعالج فسلمت عليها، قبل السفر بيوم، ووصلت فلوريدا مرهق جدا، فنمت 4 أو 5 ساعات، وقمت الصبح ففوجئت بتليفون يقولى إن أختى اتوفت، فرجعت على طول، ركبت من أتلانتا لفرنكفورت لكايرو وبعد كده للإسكندرية، وطول الرحلة كنت بصلى ودموعى فى عينى، وفاكر إن كان جنبى راكبة أجنبية كبيرة فى السن، فالست طبطبت عليا، وقالت لى: إنت بتعيط ليه؟ فقلت لها إن أختى توفت، ففضلت تقول لى كلام لطيف كأنها أم، لكن طول الرحلة كنت بناجى ربنا وكنت حزين.. المواقف اللى زى دى بيكون فيها أنين، والأنين ده ما يُعبرش عنه بالحروف أبدا.. الأنين ده مشاعر من جوه بنبضات القلب هى اللى بترفع المشاعر لربنا.

* قداسة البابا تواضروس رمضان كريم

- رمضان كريم.. كل سنة وأنتم طيبين وكل أهل مصر بخير، وطبعا وقت الصيام بيبقا وقت روحى للإنسان، وفرصة للعبادة، وفرصة للتقرب إلى الله، وفرصة لمراجعة النفس وفحص الذات، وفرصة للتنقية الداخلية، وفرصة إن الإنسان قلبه يرتفع نحو الله