محافظ البحر الأحمر يهنئ الأنبا إيلاريون بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - استقبل نيافة الأنبا إيلاريون، أسقف إيبارشية البحر الأحمر، اليوم الأحد، عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، ومدير الأمن اللواء محيى سلامة والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان، الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بعيد القيامة المجيد.





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