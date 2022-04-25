محافظ بنى سويف يهنئ أنبا أسطفانوس بعيد القيامة

جدة - نرمين السيد - صلى نيافة الأنبا اسطفانوس، أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا قداس عيد القيامة المجيد، بكنيسة الشهيد مارجرجس "مقر المطرانية"، وشاركه الآباء كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وأعداد كبيرة من الشعب.





وفى السياق ذاته، استقبل الأنبا اسطفانوس أثناء القداس، الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، ومدير الأمن اللواء طارق مشهور والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان، الذين قدموا التهنئة لنيافته ولشعب الإيبارشية بعيد القيامة المجيد. وشارك فى استقبال المهنئين الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.

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