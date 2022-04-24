/694023/طارق-الخولي-الافراج-عن-41-شخص-يمهد-لعودة-لجنة-العفو-الرئاسي-لخروج-مجموعات-أخرى-قريبا

تقدم النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي، بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن قررات العفو الرئاسي التي تم اتخاذها اليوم ، منوها انها تأتي في اطار استخدامه لصلاحيات الدستور في اتخذا قرارات العفو الرئاسي.

دوت الخليج

وتابع النائب طارق الخولي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحكاية تقديم الاعلامي عمرو اديب المذاع على قناة ام بي سي مصر، أن الإفراج عن 41 شخصا من المحبوسين وادخال السرور عليهم وأسرهم، يأتي تمهيدا لعودة لجنة العفو الرئاسي، حيث سيتم توسيع نشاطها ليشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب المحبوسين.

طارق الخولي: الافراج عن 41 شخص يمهد لعودة لجنة العفو الرئاسي لخروج مجموعات اخرى قريبا

واستطرد النائب طارق الخولي أن قرارت العفو يتم تحديدها وفقا لمعيارين اساسين في فحص جرائم المحبوسين ، وهي ارتكاب أعمال عنف والانضمام لجماعة إرهابية من قبلهم.

واكمل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ان الافراج عن الـ 41 شخص سيأتي وراها مجموعات أخرى أيضا ليتم الافراج عنها وذلك عندما تعود لجنة العفو الرئاسي:" معقبا عودة لجنة العفو ستؤدي الى خروج مجموعات الفترة القادمة ".

ونوه النائب طارق الخولي عذو لجنة العفو الرئاسي أن الرئيس السيسي أطلق حوار سياسي الفترة الماضية في إطار بناء الجمهورية الجديدة ، من اجل عمل انخراط سياسي بين الجميع .

وأكمل الخولي أنه سيكون هناك مزيد من الدعم للملف الخقوقي، مشي ا إلى أن خروج اي شاب من خلف القضبان يضمن الارتياح في المجتمع ، مضيفا:" عودة شخص إلى أسرته يعطيه فرصه للحياة مرة أخرى وهذا الأمر يدل على إرادة الدولة الحرة بقيادتها السياسية".