ملخص تصريحات مادلين طبر: «برامج رامز إهانة وكان نفسي دينا الشربيني تتجوز عمرو دياب لتحفظ كرامتها»

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عرضت شاشة قناة الشمس الفضائية اليوم الأحد الجزء الثاني من لقاء الفنانة مادلين طبر مع الإعلامية أمير بدر ببرنامج ورا الشمس.

دوت الخليج ينشر أبرز تصريحات مادلين طبر في برنامج ورا الشمس

ملخص تصريحات مادلين طبر

تحدثت الفنانة مادلين طبر خلال الجزء الثاني من لقائها عن عمليات التجميل وعلقت على أكثر من نجم ونجمة وذكريات في حياتها، وجاءت تصريحاتها كالآتي:

-حسيت إن دينا الشربيني بنتي وكنت أتمنى تتزوج عمرو دياب رسمي وبعدها تتطلق لتحفظ كرامتها.

-رفضت غناء نانسي عجرم عندما كانت طفلة.

-وكنت أرفض غناء جورج وسوف في الكباريهات وهو طفل.

-ريهام حجاج بتدمر بسبب تعليقات الجمهور.

-معرفش هدى المفتي وأسماء جلال.

-أنا فقيرة وفلوسي اللي عملتها راحت.

-برنامج رامز جلال إهانة وعمري ما هعمل في نفسي كدة لأجل الفلوس.

-عمري ما أقبل برنامج رامز جلال وأغلب الفنانين عارفين إنه مقلب.

-لن أعتزل التمثيل وإذا تزوجت مرة ثانية سيكون الفن أولوياتي.

-أجري أقل من حجمي وموهبتي وتاريخي.

-عمري ما ذهبت لطبيب نفسي.

-مفيش فنانات كبيرة في السن لا تلجأ لعمليات التجميل وما يقولون أنهم يتبعون دايت ورياضة كدب.

- كل 5 سنوات أجري عملية تجميل ولكن بعيدة عن الجراحة.

مادلين طبر برنامج ورا الشمس

وعندما حلت الفنانة اللبنانية مادلين طبر في البرنامج أمس السبت قالت عن موعد اكتشاف خيانة زوجها لها: “اكتشفتها من زمان بس احنا كستات عرب متعلمين اننا نحافظ على بيتنا وبواجهه وبينكر، خاني مع حد من الوسط الفني اللي يرحمها ماتت، ومواجهتوش وخدت القرار مع نفسي وكلمته في التليفون”.

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وأضافت قائلة: “وعرفت انه رابح لحد وخدت بالي من البدلة وشميت الريحة وبص كده شافني بقرأ وبكتب ودخل للأوضة التانية وعمل تليفون وسيبته واستنيت نص ساعة.. وبعدين ابتدى العد العكسي، وفي النص ساعة دي وضبت شنطتي وكلمت الرقم اللي هو كلمه قبل ما ينزل وهي ردت روحت قولتلها البيت بيتحرق هاتيه وشوية شتايم ومشيت، والراجل غرائززي، بس مش كلهم”.

وقالت أيضًا: “بابا النموذج الرائع اللي كنت بعشقه، وكان بيقولي انتي المزة الحلوة بتاعتي، وكنت دايمًا الأولى، وقولتله هتجوز واحد زيك”.