مادلين طبر: «كل 5 سنين بعمل عمليات تجميل وأجري أقل من تاريخي»

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دوت الخليج يرصد تصريحات مادلين طبر في الجزء الثاني من لقائها ببرنامج ورا الشمس

تصريحات مادلين طبر

قالت الفنانة مادلين طبر في الجزء الثاني من لقائها ببرنامج وراء الشمس: “كل خمسة سنين أجري عمليات تجميل بعيدة عن الجراحة.. وليس هناك فنانات كبيرات في السن لا تجري عمليات تجميل وما يقولونه عن الدايت والرياضة غير صحيحة وكدب”.

وتابعت: “عمري ما ذهبت لـ طبيب نفسي وأشخاص يحضرون لي بسبب طاقتي الإيجابية، وأجري حاليًا أقل من موهبتي وحجمي وتاريخي ولكن ما يجذبني الدور الجيد القوي”.

واستكملت كلامها: “عمري ما هعتزل التمثيل وإذا تزوجت للمرة الثانية سيكون الفن أولوياتي وسأشرط عليه ذلك”، وفيما يخص برنامج رامز جلال للمقالب علقت قائلة: “برنامج رامز جلال إهانة وعمري ما هعمل كدة في نفسي بسبب الفلوس”.

مادلين طبر وأميرة بدر

وفاجئت مادلين طبر مقدمة برنامج “ورا الشمس” عندما سألتها عن أحد أسرارها وقالت لها: “هو إنتي بنت عمي عشان أقولك؟”، وتابعت عن حالها وثروتها من الفن: “انا فقيرة وفلوسي اللي عملتها راحت”.

وسألتها الإعلامية عن أميرة بدر عن نجمات جدد مثل هدى المفتي وأسماء جلال لكنها قالت إنها لا تعرفهن وقالت عن غادة عبد الرازق: “هي غول تمثيل”.

واستكملت قائلة: “ريهام حجاج بتدمر بسبب تعليقات الجمهور لكنها نجمة كبيرة وموهبتها عجبتني”، وعن ظهورها بمايوه وتعرضها للهجوم قالت: “أنا حرة بحب جسمي وكنت مبسوطة به”.

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ويشار أنها في الجزء الأول من البرنامج الذي عرض أمس قالت: “متعة من عند ربنا انك تعدي من قدام المرايا ومتتضايقيش من شكلك، والسبب في الجواز ان انتي بتكبري وربنا كتبلك تنجحي والزوج بدأ يحاول يبقى مرغوب، هو اتجوزني وانا 16 سنه وانا محظوظة بالرجالة في حياتي”.

واستكملت كلامها: “طموحاتي ابقى الصحفية المشهورة، ومكنش عندي احلام اعمل اسرة وعيله، والجواز معطلنيش، وكان رائع وزوجي خانني عشان يبرز ان انا قوي ومطلوب ومرغوب، بسبب شهرتي الكبيرة”.