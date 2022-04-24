مركز القاهرة لتسوية النزاعات يعقد اجتماعا لاستعراض ملامح منتدى أسوان للسلام

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار استعراض أهم ملامح النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين والتى ستعقد بشكل هجين "افتراضيا وحضوريا" يومى 21 و22 يونيو فى القاهرة تحت عنوان "إفريقيا فى عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخى: مسارات لقارة سلمية، قادرة على الصمود، ومستدامة".

ذكر مدير مركز القاهرة، أن منتدى أسوان منصة فريدة من نوعها تعكس حرص مصر على دعم التعاون الإفريقى وعلاقات القارة مع شركاء التنمية بهدف تعزيز العلاقة بين السلم والأمن والتنمية المستدامة.

وتناول أبرز محطات منتدى أسوان خلال نسختيه الأولى والثانية وما حظى به من إشادة على المستويين الإقليمى والدولى، حيث أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة كأحد المبادرات التى تسهم فى تعزيز جهود منع النزاعات وبناء السلام.

كما عبر مدير المركز عن التقدير لدعم منظومة الأمم المتحدة للمنتدى ومشاركتها رفيعة المستوى واسهاماتها الموضوعية القيمة فى مداولاته.

واستعرض السفير أحمد عبد اللطيف، أهم الموضوعات المقترح مناقشتها خلال النسخة الثالثة بما فى ذلك دعم التعاون من أجل مكافحة الإرهاب وتجاوز تداعيات جائحة كورونا وتحقيق الأمن الغذائى والدفع بجهود إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات.

وأكد الأهمية الخاصة التى تكتسبها نسخة هذا العام لكونها محطة هامة على طريق انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 التى تستضيفها مصر فى نوفمبر هذا العام، حيث ستسلط الضوء على تداعيات تغير المناخ على جهود تحقيق السلم والتنمية فى إفريقيا.

من جانبهم، أعرب المشاركون عن تقديرهم لأهمية انعقاد النسخة الثالثة من المنتدى، مؤكدين حرصهم على استمرار الشراكة القائمة مع المنتدى وتعزيزها فى ضوء أهمية الموضوعات التى سيتم تناولها هذا العام، وما ستسفر عنه النقاشات خلال المنتدى من بلورة استجابات شاملة تراعى طبيعة المخاطر المتشابكة التى تواجه دول القارة.