/694018/مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-23-لقاء-سري-بين-السيسي-ومرسي-والأخير-يفجرها-لو-همشت-الاخوان-مش-هيسيبوني-أنا-وولادي

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23، بدأت الحلقة بمحاولة حركة تمرد التعاون مع جبهة الانقاذ لمساعدتهم في سحب الثقة من محمد مرسي بعدما شهدت مصر تدهور كبير في فترة حكمه، على الجانب الأخر يوجد خطيبة أحمد عز التي تعرب عن غضبها من وزير الأعلام في عهد مرسي الذي يتحدث بكلمات إيحائية م

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23

ورصدت الحلقة اعتراف بركات للأمن الوطني بتخطيطات جماعة الاخوان الارهابية والذي أكد اللواء زكريا بأن تلك الاعترافات مهمة قبل هروب البلتاجي،اذ قا” مفيش تنظيم أو مجموعة بتتكون الا بدعم، سواء مادي أو أسلحه وعلاقة ابراهيم بالشيخ حازم اسماعيل ساعدته على زيادة شعبيته”.

لقاء قيادات الاخوان حول مطالبات احالة وزير الاعلام صلاح عبد المقصود

ورصدت الحلقة أيضا لقاء قيادات الاخوان للحديث عن خطتهم في الوزارة الجديدة مشيرشن إلى غضب الشعب خاصة جبهة الانقاذ من صلاح عبد المقصود وزير الاعلام الأسبق، حيث قال أحمد عبد العاطي بضرورة إقالته لكن رد عليه الشاطر: هنغيره ليه؟ عشان لسانهم طويل ما بتوع جيهة الانقاذ لسانهم طويل وسفلة وقلالة الأدب وبالعند فيهم مش هيتغير بطولة لسانه”.

تعيين وزارء جدد من جماعة الاخوان بتخطيط من قيادات الاخوان

ثم انتقل المشهد لقيام مرسي بتعيين عدد من الوزراء الجدد والذي كان من بينهم أحمد عيسى وأحمد الفيزاوي وأخرين، الأمر الذي قابلهم الشعب بغضب، قائلين: “بيعين وزراء جدد وأصلا رئيس الوزراء المفروض يشلوه”.

تمرد تتحالف مع جبهة الانقاذ

يحاول اللواء زكريا ففي ضم سيدة جديدة تدعى منة زوجها أحد كبراء جماعة الاخوان الارهابية، وذلك من خلال الحديث معها بشكل عقلاني وطريقة مميزة تسيطر عليها العاطفة، مشيرا إلى ان ما تعمله سيتسبب في قتل عدد كبير من أهلها.

ثم ينتقل المشهد لتمرد وهي تحاول اقناع جبهة الانقاذ بالتعاون معهم مشيرين إلى انه سينزلوا الميدان يوم 30 من شهر 6، وبعد حديث مؤسس حركة تمرد المؤثر توافق جبهة الانقاذ أخيرا على التحالف معهم.

المخابرات المصرية تتعاون مع شيخ سيناء للتصدي للإرهاب

تتحالف المخابرات المصرية العامة مع الشيخ أحمد إحدى شيوخ قبيلة سيناء، الذي يقول لـ احمد عز: “كل يوم الارهاب بيقتلوا ويسرقوا وينهبوا الناس الغلابة وأنا مش قادر أعمل حاجة، سبوني أخد حقهم ويتبقى ولادي حتى لو مفضلش واحد في سيناء”، ولكن يؤكد له الأخير بأن دور الشرطة المصرية هي حمايته وحماية أهل سيناء ولكن يطلب معاونته في ذلك.

خيرت الشاطر: “لو الوضع تأزم في سيناء مفيش مانع نهاجم القبائل الضعيفة وتمرد شغل عيال”

وكشفت الحلقة أيضا حديق خيرت الشاطر عن تحالف المخابرات العامة المصرية مع أهالي سيناء، اذ قال: “عملنا معاهم أقصى ما نستطيع يشتغلوا بقى على كسر العلاقة بين الجيش والقبائل، ولو الوضع تأزم مفيش مانع يهاجموا القبائل بحذر شديد يختاروا الاضعف ويهاجمهوه”.

أما عن حركة تمرد، فقال: “تمرد دا شغل عيال استمارة اي اللي هيقيلوا بيها رئيس سيبوهم يفرغوا طاقتهم”.

لقاء سري بين الرئيس السيسي ومحمد مرسي

وانتقل المشهد للقاء سري بين الرئيس السيس ومحمد مرسي والذي حذر فيه السيسي الأخير قائلا: لابد من التصالح مع كل القوى الوطنية وتكوين لجنة لمعاجلة التحدبات التي تمر بها مصر بدون تدخل مكتب الارشاد، لازم القرار يبقى من الرئاسة فقط، ويجب مواجهة الفكر المتطرف والمصارحة المستمرة للرأي العام والتعامل معه كتكلة واحدة، والجماعة مش هتعرف تتعامل معاه التحديات دي”.

وتابع الرئيس حديثه قائلا: “في بلد بتتدار برئيسين يافندم لا يمكن أن يكون هذا المسار الصحيح لمواجهة التحديات التي تمر بها مصر، جاعة الاخوان هدفهم التمكين والسيطرة، وأنا عندي اقتراح انك ميكنش ليك علاقة بالجماعة مش تعديهم ولكن تحطلهم النقط على الحروف”.

ليقول له مرسي: “لو همشت جماعة الاخوان مش هيسبوني ولا يسيبوا ولادي دا فيها تطير رقاب”.

تسريب جديد لـ خيرت الشاطر في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 23

وانتهت الحلقة بتسريب جديد لـ خيرت الشاطر، قال فيه: “أنا مش بطلب من حضرتك دلوقتي تحاكمه عشان ربما سياسيًا ودوليا الكلام مع واحد زي ساويرس أو بتاع هيتفهم بطريقة تانية إنما على الأقل بس أخلى الجهات القضائية تبدأ تستدعي تبدأ تحرك القضية من طرف خفي، أحمد بهجت عليه أكتر من 4 مليارات في البنك الأهلي مش معقول أسيبه يحول قناته لشغل الهد في البلد، مابقولش أعدمه ولا أعمل أي حاجة فيه أنا واقعي في حلولي مش صدامي أبدأ بس أخلي البنك يقول انت مادفعتش ومعادك فات فاحنا مضطرين نحط أيدينا على القناة”