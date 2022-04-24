تامر عبد المنعم في «سابع سما»: سهل استفزازي واتمنعت من الوجود بتويتر

دوت الخليج يرصد ملخص تصريحات الفنان تامر عبد المنعم في برنامج سابع سما

تحدث الفنان تامر عبد المنعم خلال لقائه التلفزيوني ببرنامج سابع سما عن أزمات تعرض لها بجانب تهديدات وصلت له بسبب الإخوان وأسرار في حياته، وجاءت تصريحاته كالآتي:

-أنا شخص مُستفز وسهل استفزازي أيضًا

-سريع الغضب وشخص صريح للغاية.

-اتمنعت من الوجود على تويتر

-لا أنسى إهانة والإخوان هاجموني كثيرًا

-تعرضت لأكثر من تهديد بسبب فيلمي الأخير

-نزلت لقيت في سيارتي رصاصة

-أما بشعر بالظلم مش بفكر وبتعصب وبدافع عن نفسي

-كانت آرائي مختلفة في فترة من الفترات

-مش بعرف أقول أنا زملكاوي أو أهلاوي

-فيلمي الأخير كان بيهاجم جماعة ما

-إيرادات هذا الفيلم كانت مليون و400 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا

تامر عبد المنعم: «تعرضت لأكثر من تهديد ووجدت رصاصة في سيارتي»

الهجوم على تامر عبد المنعم

ومن ناحية أخرى، كان الفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم حل ضيف الإعلامية أميرة بدر عبر شاشة قناة الشمس في برنامج "وراء الشمس".

وأشار تامر عبد المنعم خلال لقائه التلفزيوني إلى أن محمد رمضان في "حتة تانية" وتجاوز النجومية ووصل إلى قلوب المصريين، قائلًا: “محمد رمضان قصة نجاح حقيقية.. وهناك بعض الفنانين غيورون من نجاحه”، وتحدث أيضًا عن الإعلامي إبراهيم عيسى وقال: “امتدح الإخوان وكان يؤيدهم ولن يستطيع أن يكون المخرج الراحل وحيد حامد وكنت غيران على ديني ووطني بسبب تصريحاته الأخيرة وهاجمتها حول الإسراء والمعراج والتراويح”.

اقرأ أيضًا

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 23.. وفاة جدة أحمد داود وعودة كاميليا للعمل

واستكمل كلامه عن المخرج خالد يوسف، وأشار إلى أنه ضد عودته مرة أخرى للفن أو لمصر، قائلًا: “خالد يوسف استغل البنات وفقرهن وحاجتهن للمال أو للعمل وضيع مستقبلهن وأنا أتعاطف معهن جدا”، معربًا عن استيائه لأغاني المهرجانات ومطربيها وقال أنها تنشر الفسق وتشبه المخدرات والأعمال الخادشة للحياء.