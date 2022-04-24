/694014/المداح-2-الحلقة-24-سهر-الصايغ-تشل-لسان-أحمد-عبد-العزيز

مسلسل المداح 2 الحلقة 24

بدأت الحلقة 24، بظهور مليكة للشيخ عبد الرحمن، ويسألها عن سبب مجيئها وتحدث بينهم مشادات كلامية، ويتوعد لها بأن صابر سيقوم بما لم يتسطيع القيام به، وتتركه ملقى على الارض بعد خنقه دون ان تلمسه، يتحدث حسن مع الحج عباس عن وضع العمل تحت سرير هبه ويطمأنه الحج بأن العمل صحيح، وتتحدث جميلة مع صابر وتستنكر ما يفعله وتغضب منه بسبب الإنشغال مع رحاب وعد السؤال عليها، ثم يذهبوا لرؤية الشيخ عبد الرحمن والذي يجدوه مُلقى على الأرض.

رحاب تهدد أبو الخير

وتتكلم رحاب مع أبو الخير أنها لن تكمل في الشركة، يخبرها "الف مليون سلامة" ويحدث بينهم مشادات كلامية وتنتهي بتهديد رحاب له، ويطلب صابر من جملية الخروج من الغرفة بعدما حمل ابو الخير ووضعه على السرير، ويقوم بروقيته ويدعوا الله. تذهب رحاب لبيت صابر وتسأل عنه ليخبروها انهم لا يعلموا شئ عنه، وتتركهم وتذهب. ويتوجه يذهب صابر لبيت أسرة عادل ويخبرهم بوفاته ويتحدثوا معه عن تطورات حالته خلال الفترة السابقة، وانه كان يحب القراءة وقد اعطاه صديق له كتب للسحر، وتروي اخته انه انهال عليها ضربًا من قبل وكان غير واعي لذلك، ويقتحم عماد المكتب على دكتور حمدي، ويهدده ثم يتركه ويذهب، ويدخل ابو الخير لمكتب هبه ويخبرها انها مكسب له، وتطلب هبه منه ان لا يخبر صابر انها تعمل معهم.

الدكتور حمدي يصدم سهيلة

تدخل سهيلة مكتب الدكتور حمدي، وتخبره انها أخبرتهم ورحبوا بتقدمه لها، ولكن يصمت فتتركه غاضبة، وأثناء سير صابر بالسيارة في الصحراء يجد الإبل أمامه ويتذكر كلام عادل والشيخ عبد الرحمن وتذهب ام صابر لصفاء وتخبرها ان حسن يحوم حول هبه، وتدخل هبه لمكتب ملك التي تسألها عن رأيها في فكرة زواج حسن منها.

رحاب تغير على صابر

ويأتي اتصال من رحاب لصابر، وتستنكر ذهابه إلى مرسى علم، وتحدث بينهم مشادة كلامية، وتستنكر اختها عودتها لتتبع صابر مرة أخرى، لتخبرها رحاب "مش هفرط في صابر تاني" وتتقابل ملك مع عماد وتحذره بأن فرصه محدودة معها، ويقرأ صابر قرآن في غرفة الشيخ عبد الرحمن الذي يفوق ويخبره ان عادل وصل للبئر قبل قتله، ويحاول أبو الخير التكلم مع صابر ولكنه لا يقدر لأن مليكة اصابته بشلل في لسانه وتنتهي الحلقة.