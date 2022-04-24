/694012/تامر-عبد-المنعم-تعرضت-لأكثر-من-تهديد-ووجدت-رصاصة-في-سيارتي

حل الفنان والإعلامي تامر عبد المنعم ضيف برنامج سابع سما الحلقة 23 المذاع عبر شاشة قناة النهار الفضائية وتحدث عن هجومه على عدد من الأشخاص.

دوت الخليج يرصد تصريحات الفنان تامر عبد المنعم

تصريحات تامر عبد المنعم

قال الفنان تامر عبد المنعم في حواره التلفزيوني: “عملت فيلم معارض لفكر الإخوان لم ينجح وقت عرضه واضطريت لبيعه لقناة روتانا وبعدها تعرضت لهجوم كبير بعدها ولا أقبل الإهانة”.

وأضاف: “أنا مستفز ولا أحب الحال المايل ولا أنسى إهانة وتعرضت للكثير من التهديدات بسبب فيلمي الأخير ووجدت بسيارتي رصاصة وخوفت وقتها على بناتي وأسرتي”.

وتابع الإعلامي تامر عبد المنعم في حواره ببرنامج سابع سما:” كان الفيلم معارض لفكر الإخوان وحذرني البعض منهم من تجسيد شخصية محمد مرسي أو خيرت الشاطر في الفيلم الذي قمت ببطولته”.

تامر عبد المنعم برنامج سابع سما

وفي سياق آخر، كان الفنان تامر عبد المنعم حل قبل أيام ضيف الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها ورا الشمس المذاع عبر شاشة قناة الشمس وأثار وقتها ضجة كبيرة بسبب تصرياتحاته الجريئة والقوية.

ويشار أن الإعلامي والفنان تامر عبد المنعم يبحث حاليًا عودته من جديد للتقديم التلفزيوني حيث اقترب من الانتهاء من التعاقد مع إحدى القنوات للظهور ببرنامج توك شو مسائي، ومن المتوقع عرضه في منتصف الشهر المقبل، ولم تكن المرة الأولى له بالتقديم التلفزيوني.

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جدير بالذكر أن الفنان تامر عبد المنعم كان قد خاص تجربة التقديم التلفزيوني وعالم التوك شو بأكثر من برنامج مثل برنامج ٩٠ دقيقة الذي عرض عبر شاشة قناة المحور الفضائية عامي 2016 و2017، قبل برنامجه الذي جاء عبر شاشة قناة العاصمة التي هاجم من خلالها الجماعات الإرهابية بجانب قنوات تركيا.

ومن خلال برنامج تامر عبد المنعم الذي عرض عبر شاشة قناة العاصمة الفضائية عام 2018، دخل في معارك كبري مع الإخوان وقتها كما تعرض أيضًا للكثير من التهديدات والأزمات التي كشف عنها في لقاءات تلفزيونية له.