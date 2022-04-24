/694003/طوني-خليفة-يكشف-عن-مقلب-نضال-الاحمدية-بهطلعت-لقيت-أشخاص-في-الغرفة

حل الإعلامي طوني خليفة، ضيفا ببرنامج العرافة والذي تقدمه الاعلامية بسمة وهبة، المذاع على قناة المحور، للكشف عن تفاصيل عمله وحياته الشخصية ومشاكله المشهوره مع الفنانة اللبنانية نضال الاحمدي، الذي كان يربطهما علاقات جيدة.

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وتحدث الإعلامي طوني خليفة، في البداية عن الخلاف بينه وبين الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، منوها ان حربه معها كانت حرب مدروسة، حيث كان يوجد خلاف بينهما ، والمشكلة كانت تكمن في ان العلاقة كانت حب من طرف واحد.

طوني خليفة يكشف عن مقلب نضال الاحمدية به:«طلعت لقيت أشخاص في الغرفة»

واستطرد الاعلامي طوني خليفة انه يكن لها حبا كبيرا، منوها انه اعترف لها بحبه قبل ذلك عندما كانوا في قبرص وقال لها انه معجب بها.

وعن مشكلته مع الاعلامية نضال الاحمدية، قال الاعلامي طوني خليفة انه عملت به مقلب ذات مرة ، وطلبت منه السهر معها في الشقة، ثم وافق وعندما دخل المنزل وجد اشخاص في الغرفة، واكتشفت انه أنه مقلب، معقبا:” هذه مشكلتي مع نضال".