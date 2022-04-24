الرئيس السيسي يهنئ ماكرون بفوزه بالانتخابات الرئاسية الفرنسية لفترة جديدة

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على فوزة بالانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له استكمال مسيرته وقيادة بلاده إلى مزيد من التقدم والازدهار. وأكد الرئيس السيسى فى منشور له على مواقع التواصل الاجتماعى، على أن العلاقات المصرية الفرنسية كانت ومازالت علاقات تاريخية وثيقة ومتنامية ونتطلع إلى مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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