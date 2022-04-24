الأوقاف تكشف موضوع خطبة عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الأوقاف أن شكر الله "عز وجل" على نِعَمِه من أهم مظاهر الاحتفال بالعيد، وأنَّ الصيامَ والقيامَ وسائرَ صنوف العبادات نِعَمٌ مَنَّ الله "عز وجل" بها على عباده، ووفَّقهم للقيام بها وإتمامها، حيث يقول سبحانه: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}، مؤكدة الحرص على صلة الأرحام، وتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتآزر والتآلف، والعمل على إغناء الفقراء يوم العيد.





وقالت وزارة الأوقاف إن خطبة عيد الفطر لعام 1443 هجرية ستتناول بهجة العيد والفرح والسرور، حيث يعد العيد يوم الجائزة الكبرى، حيث تتجلى عوائد الكرم الربانى، فيفرح الصائِمون بصيامِهم، وقيامهم، واجتهادهم فى العبادة، وإنفاقهم فى وجوه الخير. ولفتت الوزارة إلى أن الخطبة ستتناول أيضًا ما يستحب القيام به فى العيد وأهمية الحرص على صلة الأرحام، وتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتآزر والتآلف، والعمل على إغناء الفقراء عن السؤال فى هذا اليوم.

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