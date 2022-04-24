عاجل- أمطار على بعض المناطق.. الأرصاد تكشف طقس شم النسيم (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الإثنين "شم النسيم"، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وذلك خلال ساعات النهار.





أما ليلا فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وتنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وحلايب وشلاتين بنسبة حدوث 30% تقريبا.

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