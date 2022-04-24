السفيرة ماهى حسن تستقبل مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى

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وحضر الاجتماع السفير حسام الدين على، مدير إدارة إسرائيل، والسفير أسامة خضر، مدير إدارة فلسطين، والسفير محمد ثروت سليم، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير.
تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، واتفق الطرفان على أهمية واستراتيجية تلك العلاقات، وضرورة العمل بشكل مكثف لتعزيزها فى مختلف المجالات.
وأكدت مساعد وزير الخارجية الأمريكية، حرص بلادها على تكثيف التعاون مع الشريك المصرى، الأمر الذى ينعكس فى تزايد حجم التبادل التجارى بين البلدين وحجم الاستثمارات الأمريكية المتزايد بشكل كبير فى مصر.
بحث اللقاء عددا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكد الوفد الأمريكى على محورية الدور المصرى فى المنطقة، وتعويله على هذا الدور فى دعم جهود تسوية مختلف قضايا المنطقة، وجاء على رأس هذه الملفات القضية الفلسطينية وجهود عملية السلام، حيث اتفقت آراء الطرفين على أهمية مواصلة العمل لتحقيق التهدئة.
كما أبدى الجانب الأمريكى تقديره للجهود المصرية المتواصلة لضمان استقرار الأوضاع وتهدئتها.
وناقش الاجتماع كذلك تطورات الملف الليبى والأوضاع فى اليمن، وأبدى الجانب الأمريكى تقديره للموقف المصرى الداعم للهدنة فى اليمن ولجهود تسوية الأزمة اليمنية، وأكد الجانب المصرى فى هذا الصدد على الحرص على بذل جميع المساعى فى سبيل استتباب الأمن والاستقرار باليمن وجميع دول المنطقة.
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