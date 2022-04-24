عاجل.. الرئيس السيسى يودع ملك الأردن وولى عهد أبوظبى بعد زيارتهما لمصر

جدة - نرمين السيد - نشر السفير بسام راضى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، اليوم الأحد، صورا من وداع الرئيس عبدالفتاح السيسى، للعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارتهما لمصر.





يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استقبل اليوم فى لقاء أخوى ودى بقصر الاتحادية، كلا من العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وصرح السفير بسام راضى، بأن اللقاء شهد عقد مأدبة إفطار على شرف ضيوف مصر الكرام، وتبادل الزعماء الأشقاء التهانى بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك. كما هنأ الرئيس وولى عهد أبوظبى، ملك الأردن على نجاح العملية الجراحية التى أجراها مؤخرا متمنيين له دوام الصحة والعافية، فيما أعرب الملك عبدالله الثانى عن شكره وتقديره للمشاعر الأخوية الطيبة التى أبداها شقيقاه المصرى والإماراتى.

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