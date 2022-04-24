السفير المصرى فى الخرطوم يلتقى رئيس المفوضية القومية للسلام

جدة - نرمين السيد - تم خلال اللقاء التطرق لمجمل التطورات والمسار التنفيذى لاتفاق جوبا للسلام الموقع بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة فى أكتوبر 2020، مع إلقاء الضوء على مختلف التحديات التى تواجه تنفيذ الاتفاق، وبحث ما يمكن تقديمه فى هذا الصدد من دعم.

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