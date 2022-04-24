حظر نقل أية كميات من القمح خارج حدود محافظة المنيا

جدة - نرمين السيد - شهد أسامة القاضى محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، حصاد محصول القمح لموسم 2022، بحقل نزلة داود بقرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط، حيث تم زراعة 250 ألف فدان ويتم استقبال المحصول من خلال 44 موقعا تخزينيا بنطاق المحافظة.





كما تفقد محافظ المنيا، صومعة الشركة القابضة للصوامع بمنطقة المطاهرة – شرق النيل، لمتابعة أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2022، وذلك فى إطار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة، للمتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد، ولإحكام السيطرة والرقابة، بحضور الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، وإسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة، وأحمد راشد، رئيس مركز سمالوط.

ووجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، بالتواجد الميدانى والإشراف على أعمال التوريد، وتذليل جميع العقبات، مشددا على حظر نقل أية كميات من القمح خارج حدود المحافظة، إلا بعد الحصول على تصريح لذلك من جهات التسويق، بالإضافة إلى المتابعة اليومية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والتنسيق مع غرف العمليات بالمراكز والمديريات، كما تقوم الغرفة باستقبال أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الصومعة تضم 20 خلية تخزينية بطاقة استيعابية 90 ألف طن، وتشمل الطاقة الاستيعابية لكل خلية 4500 طن، بجاهزية تامة لاستقبال أعمال توريد محصول القمح للموسم الحالى، مشيرا إلى أن أعمال التوريد بدأت 15 أبريل الجارى وتستمر حتى 30 أغسطس المقبل.

وأضاف، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت أمس السبت 801 طن و934 كيلو جرام من القمح ليصبح بذلك إجمالى ما تم توريده منذ بداية الموسم 1428 طنا و80 كيلو جراما.