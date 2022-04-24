محافظ مطروح يعلن تجهيز مستشفى برانى المركزى بأحدث الأجهزة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى أجرها المحافظ، يرافقه كلا من وكيل وزارة الصحة بمطروح الدكتور أحمد البلتاجى، ورئيس مدينة برانى ياسر عامر.

وأوضح شعيب - فى بيان صحفى - أنه تفقد قسم الاستقبال وغرف الانتظار للملاحظة والمتابعة بــ 4 أسرة للرجال و4 للسيدات، وكذلك التركيب لأجهزة الأشعة المقطعية والعادية والجارى الانتهاء من تركيبها، وتفقد العيادات الخارجية وعددها 10 عيادات لتوفير الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد "شعيب" أنه تم التشغيل التجريبى لعيادة النساء وإجراء عمليتى ولادة أمس واليوم، وكذلك يضم المستشفى 13 سريرًا بقسم الكلى و9 حضانات، و10 غرف عناية مركزة، و9 غرف عمليات، و3 معامل للطفيليات وكيمياء وأبحاث الدم، بالاضافة إلى بنك الدم، وكذلك يضم 42 سريرا بالإضافة إلى أسرة الاستقبال و33 سرير أطباء وتمريض، مع الانتهاء من توصيل شبكة الغاز وخزان المياه بسعة خزان 360 مترا مكعبا، والصرف بسعة خزان 300 متر مكعب، وإطلاق التيار الكهربائى وكاميرات المراقبة وغيرها، ومولد الكهرباء سعة 1 ميجا بما يعمل على توفير مصدر دائم للكهرباء، ومولد الأكسجين وإمكانية دعمه مولد لاحتياج بمستشفيات مطروح الأخرى.