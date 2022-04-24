/694013/صبورة-السيد-تحرير-سيناء-ذكرى-مضيئة-في-قلوب-المصريين-توحدهم-خلف-قيادتهم-وجيشهم-للنصر-والعزة

هنأت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجموع الشعب المصرى بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل من كل عام، مؤكدة أنه بعد مرور 40 سنة على تحرير سيناء، نجد أن اليوم أصبح هناك إرادة سياسية قوية في تعمير تلك الأرض المباركة، وأن ازدواج التفريعة أو ممر قناة السويس كان قرارًا سياديًا في غاية الأهمية ، فتح المجال لإمكانية إقامة مشروعات كبرى تخدم القناة..

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وأضافت السيد، في تصريحات لها، أن الاحتفال بهذا اليوم تتويجا لانتصار جهود منظمة وقف ورائهم الجيش والشعب، حيث بدأ عقب حرب أكتوبر مباحثات سلمية وتم اتفاق السلام وانسحاب إسرائيل من الأراضى المصرية، وقد عقدت عام 1979 والتى بموجبها بدأت إسرائيل انسحابها من سيناء، وفى 29 سبتمبر 1988 تم الإعلان عن حكم هيئة التحكيم فى جنيف بسويسرا فى النزاع حول طابا، وجاء الحكم فى صالح مصر مؤكدًا أن طابا مصرية، وفى 19 مارس 1989 كان الاحتفال التاريخى برفع علم مصر معلنًا السيادة على طابا وإثبات حق مصر فى أرضها ونجحت لجنة استرداد طابا نجحت فى استعادة الأرض من العدو بعد 22 عاما.

صبورة السيد: تحرير سيناء ذكرى مضيئة في قلوب المصريين توحدهم خلف قيادتهم وجيشهم للنصر والعزة

وأشادت صبورة السيد، بالعديد من المشروعات القومية التي بدأت بسيناء ومنها الربط الاستراتيجي والطرق والمحاور، بجانب المشروعات المتنوعة، طبقًا لطبيعة المكان، مثل المزارع السمكية، وهي مصدر دخل قومي ، فضلًا عن تطوير بحيرة البردويل وميناء العريش ليصبح ميناء رئيسي على البحر المتوسط ، وكذلك مصانع الرخام والأسمنت والتعدين والبتروكيماويات، وبناء المدن الجديدة و تطوير المعالم والمناطق السياحية. واختتمت السيد، بالتأكيد على أن هذه الذكرى ستظل مضيئة فى قلوب المصريين، حيث استردت مصر أرض سيناء كاملة بعد سلسلة طويلة من الصراع المصرى الإسرائيلى، والذى انتهى باستعادة الأراضى المصرية كاملة بعد انتصار كبير للسياسة والعسكرية المصرية، مؤكدة أن وحدة المصريين ووقوفهم خلف قيادتهم وجيشهم هي الطريق للنصر والعزة.