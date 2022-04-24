/694011/مصرع-شخص-وإصابة-اثنين-في-انجار-اسطوانة-كلور-بسوهاج

توفي شخص وأصيب اثنين آخرين في انفجار أسطوانة كلور ٦٠ كيلو جرام فارغة، أثناء التداول بمحطة مياه برديس الأرتوازى بمركز البلينا، أدى إلى وفاة عصمت على عبد اللاه سائق ونش الكلور، وجارى استخراج شهادة الوفاة لبيان أسبابها.

دوت الخليج

وكان الانفجار تسبب أيضا فى إصابة ٢من العاملين وإحدى المواطنات المارين بجوار المحطة، أثناء الحادث بحالات إغماء وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام وتم اجراء كافة الفحوصات اللازمة وتعافيهم وخروج اثنين واخر تحت الملاحظة وكذلك إصابة ٨ مواطنين وعمال بحالات اختناق خفيفة من رائحة الكلور وتم نقلهم لمستشفى البلينا وتم اجراء كافة الفحوصات اللازمة وخروجهم فور تعافيهم وتم اخطار كافة الجهات المعنية بالحادث.

فتح تحقيق في أسباب الحادث

و تم فتح تحقيق عاجل وفورى لمعرفة اسباب الحادث خاصة أن الاسطوانة كانت فارغة بعد الاستخدام وكذلك حدوث الانفجار من الداخل إلى الخارج طبقا للمعاينة المبدئية وتم تأمين الموقع واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية لانهاء إجراءات دفن المتوفى وكذلك إنهاء جميع الاجراءات التى تضمن حقوق المتوفى وتم اخطار الجهات المعنية بملابسات الحادث.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تتقدم بخالص العزاء لأسرة المتوفى وتوكد انه شهيد الواجب والعمل.

وكان الانفجار تسبب في مصرع سائق وإصابة 6 أشخاص باختناقات خفيفة من رائحة الكلور بحالات إغماء وتم إجراء كافة الفحوصات اللازمة وتعافيهم وخروجهم.

وأوضح المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أنه تم فتح تحقيق عاجل وفوري لمعرفة أسباب الحادث خاصة أن الأسطوانة كانت فارغة بعد الاستخدام وكذلك حدوث الانفجار من الداخل إلى الخارج طبقًا للمعاينة المبدئية، وتم تأمين الموقع واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإنهاء إجراءات دفن المتوفى وكذلك إنهاء جميع الإجراءات التي تضمن حقوق المتوفى وتم إخطار الجهات المعنية بملابسات الحادث.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تتقدم بخالص العزاء لأسرة المتوفى وتؤكد أنه شهيد الواجب والعمل.