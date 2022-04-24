/694010/مسلسل-سوتس-بالعربي-الحلقة-23-وفاة-جدة-أحمد-داود-وعودة-كاميليا-للعمل

عرضت شاشة قناة cbc الفضائية منذ قليل مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 23 والتي شهدت أحداث كثيرة، بدأت بوفاة جدة آدم منصور الذي يقدم دوره الفنان أحمد داود.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 23

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 23

بدأت الحلقة 23 من مسلسل سوتس بالعربي بوفاة جدة أحمد داود في الوقت الذي كان يحضر به مفاجأة ونقلها إلى شقة جديدة قريبة من عمله ليكون بجوارها.

وفي مشهد آخر ظهرت فريدة وهي صبا مبارك مع زين ثابت الذي يقدم شخصيته الفنان آسر ياسين، يحاولان إقناع قدري بالخديعة التي يدبرها له شريف زيدان الذي كان ينوي تورطه في قضية اختلاس أموال الشركة.

وفي الوقت نفسه، عادت كاميليا وهي الفنانة ريم مصطفى لممارسة عملها كسكرتيرة لزين ثابت حيث قدم لها آسر ياسين كل الطلبات التي فرضتها قبل عودتها للعمل.

الحلقة 23 مسلسل سوتس بالعربي

ويضم مسلسل سوتس بالعربي في بطولته بجانب ريم مصطفى وصبا مبارك وآسر ياسين، كلا من محمد شاهين وتارا عماد، وأحمد داود وآخرين والعمل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، ومن إخراج عصام عبد الحميد.

ومن ناحية أخرة، ينتظر الفنان أحمد داود إطلاق فيلمه الجديد الذي يحمل اسم “يوم 13” بدور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضاني بينما يتعاون الفنان آسر ياسين مع الفنانة ريم مصطفى في بطولة مسلسل الثمانية الذي يعرض عقب رمضان.

وتصدر آسر ياسين البوستر الرسمي لمسلسل الثمانية الذي طرحته الجهة المنتجة للعمل منذ قليل كما شهد أبطال المسلسل وهم غادة عادل وخالد الصاوي وريم مصطفى ومحمد علاء وآخرين.

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ومن جانبه تركي ال الشيخ الذي يكتب العمل روج للمسلسل ونشر البرومو الدعائي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليه: “أول إنتاجات رزام .. التي أهتم فيها بجودة المحتوى والتنفيذ والأسماء المشاركة .. رزام عبارة عن كل هواياتي التي أريد التعبير عنها.. ومن أهمها دعم الموهوبين في كل العالم”.