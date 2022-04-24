- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
/694008/التنسيقية-تنهي-اللقاءات-التعريفية-للمرشحين-للانضمام-لعضويتها-صور
اختتمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللقاءات التعريفية لعدد من المرشحين للانضمام لعضويتها على مدار أسبوعين، تمهيدا لبدء برنامج تدريبي مكثف خلال الفترة القادمة.
دوت الخليج
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنهي اللقاءات التعريفية للمرشحين للانضمام لعضويتها
ووضعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجموعة من القواعد الخاصة بتنظيم عمليه الانضمام لعضويتها، منها اجتياز برنامج تدريبي مكثف في مختلف المجالات، يشمل التثقيف السياسي والإعلامى، وتطوير المهارات الشخصية، والعديد من البرامج التدريبية النوعية، المعدة من نادي مدربي التنسيقية.
وحددت التنسيقية الجدول الزمني للبرنامج التدريبي، وبدأت المرحلة الأولى من البرامج التدريبية بعقد 4 لقاءات تعريفية للمرشحين للانضمام للتنسيقية، بحضور المشرفين على البرنامج التدريبي. وتستهدف التنسيقية من تلك البرامج التدريبية إعداد كوادر سياسية مؤهلة لتحمل المسئولية لتكون دماء جديدة تضخ في العمل السياسي في مصر، وفقا لشعار التنسيقية "سياسة بمفهوم جديد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التنسيقية تنهي اللقاءات التعريفية للمرشحين للانضمام لعضويتها «صور» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.