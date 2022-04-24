/694007/يصيب-الأطفال-مرض-كبدي-غامض-يتفشي-في-أوروبا-والولايات-المتحدة

يبدو أن التعافي من فيروس كورونا ليس نهاية المطاف، فالعالم مع موعد لمرض غامض جديد يصيب الأطفال، وذلك بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل حالة وفاة واحدة علي الأقل بمرض كبدي غامض.

دوت الخليج

مرضي كبدي غامض يتفشي في أوروبا والولايات المتحدة

منظمة الصحة العالمية، أعلنت أنها استقبلت حتي الآن تقارير تفيد بإصابة 169 حالة علي الأقل من "التهاب الكبد الحاد الغامض" في 12 دولة حول العالم.

أعمار المصابين من الأطفال

وبحسب التقارير التي تلقتها منظمة الصحة العالمية فإن أعمار الأطفال المصابين تراوحت ما بين شهر واحد و16 عاما، لافتة أنه من ضمن هذه الحالات هناك 17 حالة مصابة تحتاج عملية زرع كبد.

منظمة الصحة العالمية، أوضحت في بيان لها أصدرته، أنه لم يتضح حتي الآن ما إذا كانت هناك زيادة في حالات التهاب الكبد، أو زيادة في الوعي بحالات التهاب الكبد التي تحدث بالمعدل المتوقع ولكن لم يتم اكتشافها".

علاقاته بفيروس كورونا

وفي ذات السايق، أكد الخبراء، أن الحالات من الرجح أن تكون مرتبطة بفيروس بشكل شائع مثل نزلات البرد، مؤكدين علي ضرورة البحث لمعرفة هذا المرض الغامض.

و قالت المنظمة العالمية، أنه علي الرغم من الفرضيات بشأن مسؤولية الفيروس الغدي، إلا أن التحقيقات لا تزال جارية بشأن العامل المسبب للمرض الكبدي الغامض، لافتة أنه تم اكتشاف الفيروس في 74 حالة في الأقل، وثبتت إصابة ما لا يقل عن 20 من الأطفال بفيروس كورونا.

منظمة الصحة العالمية، أكدت أن الدول التي تفشي بها المرض الغامض تكثف مراقبتها لحالات التهاب الكبد لدى الأطفال.

الصحة المصرية ترفع درجة الاستعداد

وفي هذا الإطار، وجت وزارة الصحة والسكان المصرية،مديريات الشؤون الصحية بكافة المحافظات، باتخاذ اللازم من الإجراءات، في ضوء إفادتها بأي حالات إصابة ينطبق عليها تعريف الحالة، وذلك بعدما أعلنت بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية عن رصدها لإصابات مجهولة المصدر بالتهاب الكبد لدى أطفال عدة بلدان أوروبية.

السبب غير معروف

المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أكد التحقيقات مستمرة في البلدان التي رصدت الإصابات، إلا أنه في الوقت الحالي لا يزال السبب الدقيق للإصابات بالتهاب الكبد غير معروف.