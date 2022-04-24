/694006/بالفيديو-نائب-رئيس-المريخ-يفجر-مفاجأة--الأهلي-وعدنا-بنقاط-المباراة-مقابل-اللعب-بالقاهرة

انتشر فيديو مسرب منسوب لنائب رئيس نادي المريخ يكشف خلاله العديد من الملفات الساخنة بشأن مباراة الأهلي والمريخ السوداني وتواجد الفريق السوداني في مصر مؤكدا أن المارد الأحمر قدم وعود للفريق مقابل الموافقة على اللعب في القاهرة ولم يتحقق أي شئ من تلك الوعود منها التعهد بالفوز على المنافسين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال نائب رئيس المريخ السوداني في فيديو منسوب له : “كان هنالك جدل بشأن الفائدة التي سنجنيها من إستقبال الاهلي في مصر بدل السودان، لكن حقيقة تلقينا وعوداً بأن الأحمر سوف يتغلّب على الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي ذهاباً وإياباً”.

وتابع نائب رئيس المريخ : “ ويمنحنا نقاط إحدى المباراتين التي سنلعبها معه، إضافة إلى تقديم الأهلي هدية للمريخ عبارة عن اثنين من اللاعبين المحترفين واستضافة مجانية في حال الموافقة على اللعب في مصر، ووافقنا بسبب تلك المغريات”.

نائب رئيس المريخ يفجر مفاجأة : الأهلي وعدنا بنقاط المباراة مقابل اللعب بالقاهرة

وأكد : “لكن لا شيء من ذلك حصل والأهلي المصري أخلف وعوده لنا وفي النهاية اجتمعنا وقرر عدم اللعب في القاهرة لكن في النهاية ارتضينا باللعب في العاصمة المصرية بسبب الوعود التي قطعناها على أنفسنا”.