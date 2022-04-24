/694005/مسلسل-مكتوب-عليا-الحلقة-23-عمرو-عبد-الجليل-يورط-أكرم-حسني-في-جريمة-قتل

مسلسل مكتوب عليا الحلقة 22، بدأت بسرقة جلجل “أكرم حسني” من قبل السباك الذي ضربه على رأسه في الحلقة السابقة فينعمل جلجل على صديقه سيد، وحين يتصل بدوي “عمرو عبد الجليل” بـ جلجل يخبره صديقه سيد بأنه دخل في حالة اكتئاب بعد سرقة أمواله.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أبرز أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 23

يستقظ جلجل في اليوم التالي فيجد جملة جديدة مكتوبة على يده وهي “ميفوتكش العشا”، ويذهب سيد لأسرة جلجل يترجاهم في مسامحة جلجل ودعمه، توافق والدته في حين ترفض روقة “أيتن عامر” دعمه.

بدوي يخطط لأزمة جديد لجلجل

يحاول بدوي التخطيط لأزمة جديدة بقع بها جلجل من خلال اشراكه في قضية فساد لا يعلم به الاخير، في حين انه يحدث صدام قوي بين بدوي وسلمى وروقة حول نصيبهم مما كتبه لهم جلجل.

يذهب بدوي لمنزل جلجل لاتمام الصفقة الذي يستعد لتوريط جلجل به، اذ يستغل احتياجه للدعم ويجعله يمضي على أوارق يورطه بها في قضية فساد ومن ثم يخبره بأن الصفقة سيتم توقيعها في منزله، ويوافق بسبب الكلمة المكتوبة على يده “ميفوتكش العشا”.

جلجل يتورط في قضية قتل

يذهب والد جلجل له في المنزل لدعمه، فيجد جلجل يقوم بحفل عشاء، يصلي والد جلجل بهم وبمجرد الانتهاء يجد أفراد العصابة في منزله قد قتلو بعضهم فيتهمهم االجيران بأن جلجل وأسرته من تسببوا في ذلك ويحاولون محاصرتهم لكن يهددهم بدوي بالمسدس، وفي نهاية الحلقة يلجأون للكتعة لمساعدتهم في حل تلك الأزمة.

مسلسل مكتوب عليا

جدير بالذكر، مسلسل مكتوب عليا من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، والإنتاج لـ كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في بطولته كلا من آيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وإساعيل فرغلي، وحنان لبيب، ومحمد طعيمة، ولأول مرة في دراما رمضان، محمود السيسي وهلا رشا.