/694002/طوني-خليفة-يكشف-أسباب-تخليه-عن-العمل-الإعلامي-في-مصر

حل الإعلامي طوني خليفة، ضيفا ببرنامج العرافة والذي تقدمه الاعلامية بسمة وهبة، المذاع على قناة المحور، للكشف عن تفاصيل عمله وحياته الشخصية ومشاكله المشهوره مع الفنانة نضال الاحمدي.

دوت الخليج

وقال الاعلامي طوني خليفة انه كان يتعمد اثارة ضيوفه، معقبا ان هذه المدرية الاعلامية الذي يتبعها.

طوني خليفة يكشف أسباب تخليه عن العمل الإعلامي في مصر

وعن ما اثير بشأن تجاوزالاعلامي طوني خليفة خلا خليفة، انه اقترب من الخطوط الحمراء ولكنه لم يتخطى الحدود ويقترب من قلة الادب معقبا:” عالرغم من وجود إعلاميين تسببوا في خراب بيوت”.

واستطرد خليفة متطرقا الى فترة رحيلة عن مصر منوها انها تركها في وفت صعب ، مغقبا خوفت من الفتنة الاعلامية وانا اعتبر نفسي أحد صناع الفتنة إيجابيًا وأسقطنا الأقنعة عن كثير من الناس.

وأكمل الاعلامي طوني خليفة انه عندما أرادت مصر أن تتنفس الحياة مجددًا قررت أن أصمت، على الرغم من تلقيه عدد من العروص الاعلامية بقنوات مصرية، ولكنه رفض ذلك، مشيرا الى ان سبب الرفض كان اتخاذه قرارا من البداية بترك العمل الاعلامي في مصر في ذلك الوقت.