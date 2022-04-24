/694000/بعد-هجومها-على-بطلوع-الروح-عبير-الشرقاوي-لـ-عمرو-محمود-ياسين-مستحيل-داعشي-يشرب-خمرة

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق عبير الشرقاوي على رد عمرو محمود ياسين

كتبت عبير الشرقاوي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ردى على عمرو محمود ياسين، أولآ يا عمرو أعرف الأول هما حرقوا الأسرى ليه، عندهم منطق، هما قالوا الطيار بيرمى نابالم حارق على الدواعش فبيحرقهم، فهما حرقوه من باب من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل، فحللوا هده الفعله لنفسهم".

عبير الشرقاوي: “داعش لا يمكن وهو رايح يقتل يشرب خمرة

وأضافت: " ثانيآ هما لما بيقتلوا و أكيد إنت فاهم ده كويس بيقتلوا بإسم الدين يعنى هما فاهمين أنهم على حق، و بالتالى ميبقاش اسمه قتل بالنسبه لهم ولكن اسمه جهاد فى سبيل الله".

واختتمت حديثها بتعليق مثير: "أنا وأنت عارفين أنهم فى ضلال مبين وأنهم على باطل، ولكنهم يظنوا أنفسهم الوحيدين إللى على الصراط المستقيم. إللى فاهم نفسه على الصراط ده لا يمكن وهو رايح يقتل يشرب خمرة لا يمكن".

تعليق عمرو محمود ياسين على هجوم عبير الشرقاوي على مسلسل بطلوع الروح

وكان قد علق عمرو محمود ياسين على هجوم عبير الشرقاوي على مسلسل بطلوع الروح، فقال: “ "ممكن تقولي لي هنا لا ماهو ده فهمهم الخاطيء الباطل للدين طيب ليه استبعدتي فهمهم الخاطيء لمسئلة شرب الخمر؟ مش يمكن اعتبروا ان الخمر هي ما اخذ من العنب والتمر فقط وماعداه ليس خمرا؟ ثم ليه اعتبرتي كل داعشي هو مسلم مؤمن ولكنه فقط فاهم غلط؟ مش يمكن. في دواعش. بيستفيدوا ماديا ؟ مش جايز بينهم منافقين ؟ مش جايز ببنهم مضللين وفي حالة المسلسل. مش جايز هناك من افتى له بشربها”.

واختتم حديثه: " هل هم انبياء مثلا عشان انهم مايغلطوش ؟ دول مجرمين غلاظ القلوب ازاي تصورتي انه مستحيل يضعف أمام غرائزه وهو بالاصل مسلم نفسه للشيطان بافعاله دي ناس بتقتل الابرياء نساء واطفال وعجائز مستبعده يشرب شوية خمره؟ المشكله الكبرى التي واجهت هذا المسلسل ان بعض الناس تتعامل مع داعش على انهم يمثلون المسلمين! و دي مصيبه في حد ذاتها".