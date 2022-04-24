/693999/بعد-سلاف-فواخرجي-فنان-شهير-لا-يعترف-بوجود-الآخرة-في-شو-القصة

صرح الفنان السوري فايز قزق خلال الساعات القليلة الماضية بعض التصريحات التي وضعته في منطقة إثارة الجدل، حيث تكلم عن الآخرة، وذلك خلال حلوله ضيف مع الإعلامية رابعة الزيات في برنامج شو القصة.

لذا دوت الخليج يرصد لكم تصريحات فايز قزق المثيرة للجدل وذلك خلال السطور القادمة

فايز قزق لا يؤمن بوجود الآخرة

سألت الإعلامية رابعة الزيات الفنان فايز قزق سؤال خلال فقرات الحلقة، والذي كان محتواه: بتخاف من الموت؟ وبرأيك هل توجد حياة بعد الموت؟

فكان رد الفنان فايز قزق مثير للجدل بشكل كبير، حيث أنه لا يخاف الموت وأنه لا غير مؤمن بوجود الآخرة، قائلًا: لا أخاف الموت، ولا يوجد حياة بعد الموت، ما حدا رجع لحتى يأكد لنا، أنا ممكن أفكر إن نهايتي هي التحلل وانتهى الأمر، فأنا بعتبر أني بدأت في ظلمة وسأنتهي في ظلمة، وأنا النقطة البيضاء التي أحياها الآن، علي أن أحياها بسلام بيني وبين نفسي ومع الآخرين إن أمكن.

أبرز تصريحات سلاف فواخرجي في شو القصة

ومن الجدير بالذكر، أن كانت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها في برنامج شو القصة، وحديثها عن الجنة والنار في الأخرة وعن عدم انتمائها لدين محدد، وردها عن وجود إله، وجاءت أبرز التصرحات كالآتي:

- منذ كنا صغارًا كانت أمي دائمًا تقول لنا إذا سألكم أحد ما دينكم قولوا له أنا سوري

- كانت والدتنا تأخذنا للكنيسة وللمسجد وتقول لنا إن تلك بيوت الله

- تعلمت انتمائي لوطني سوريا بكل أطيافه ودياناته

- أحتفل مع كل المتواجدين في سوريا واحتفل واهتم واحترم

- أنا مؤمنة ولكني لست متدينة

- أحترم أي دين ما دام فيه أخلاق حيث أذهب للمسجد وللكنيسة.

- لا يوجد عقاب في الآخرة بل جنة فقط

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