/693998/فريق-زيدان-يلتقي-الاختيار-في-نهائي-الدروة-الرمضانية-للتنسيقية

تأهل فريق الراحل النائب أحمد زيدان بقيادة النائب عمرو يونس إلى نهائي الدورة الرمضانية التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لأعضائها خلال الشهر الكريم وذلك بعد الفوز على فريق (هجمة مرتدة) الذي يقوده النائب أحمد فتحي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الوقت الإضافي بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل.

دوت الخليج

ومن المقرر أن يلتقي فريق أحمد زيدان في النهائي يوم الأربعاء المقبل فريق الاختيار بقيادة النائب محمد إسماعيل بعد أن تغلب على فريق المصريين الأحرار بهدف مقابل لاشئ على أن يلتقي فريق هجمة مرتدة نظيره المصريين الأحرار في مبارة تحديد المركزين الثالث والرابع.

فريق زيدان يلتقي الاختيار في نهائي الدروة الرمضانية للتنسيقية

يذكر أن الدورة الرمضانية التي تنظمها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لأعضائها انطلقت منذ أسبوع وضمت ٨ فرق من مجموعتين تأهل فريقين من كل مجموعة وبعدها خاضوا مباريات قبل النهائي ليصعد إلى الجولة الأخيرة فريقي أحمد زيدان والاختيار لتحديد صاحب المركز الأول.