/693993/مستقبل-وطن-يقدم-120-وجبة-إفطار-للصائمين-بالوراق

قامت أمانة حزب مستقبل وطن بالوراق، برئاسة سيد طه وأمين التنظيم، محمد خالد مدبولي، وبرعاية أمينة المراة نجلاء الجمل، بإعداد وتجهيز 120 وجبة إفطار وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا من أهالي الوراق.

دوت الخليج

«مستقبل وطن»يواصل توزيع 120 وجبة إفطار للصائمين بالوراق

واستمرت أمانة الحزب بالوراق في توزيع الوجبات الساخنة على الصائمين، وذلك إنطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة و النائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

وصرح سيد طه، أمين حزب مستقبل وطن بقسم الوراق، بأن تقديم الوجبات الجاهزة والساخنة للأرامل والأيتام والأسر الأكثر احتياجًا في بلاد قسم الوراق أصبح من أساسيات ايام رمضان بالنسبة للأمانة والوحدات القاعدية ومستمرون وبمضاعفة عدد الوجبات والوصول لكافة الأسر المحتاجة والمتعففة وهدفنا دعم المواطن ورسم البهجة وتخفيف العبء عن اهالينا ببلاد قسم الوراق.

وقالت نجلاء الجمل، أمينة المرأة بالوراق، إن العمل على إفطار الصائمين وخاصة الأسر الأكثر إحتياجآ من أولويات اهتمامنا وهناك توجيهات بالمضاعفة والاستمرارية وتغطية اغلب اماكن الأرامل واليتامي والأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، ولاخر يوم في الشهر بإذن الله .

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".