/693992/بعد-إعلان-وفاته-تعرف-على-سبب-رحيل-عازف-الكمان-الشهير-محمود-صقر

رحل عن عالمنا اليوم الأحد الموافق له 24 إبريل، عازف الكمان الشهير محمود صقر، وعلق على وفاته نجله خالد صقر عبر موقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل وفاة عازف الكمان محمود صقر

جنازة عازف الكمان محمود صقر

أعلن خالد صقر، نجل عازف الكمان الشهير محمود صقر، وفاة والده اليوم الأحد وتفاصيل جنازته وتشييع الجثمان بمسجد السيدة نفيسة حيث كتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون”.

وأضاف: “ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفى إلى رحمة الله تعالى، والدي العزيز محمود خالد صقر، بمستشفى الهلال العسكري بالمهندسين، نسألكم الفاتحة والدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة".

وفاة عازف الكمان محمود صقر

يذكر أن عازف الكمان الراحل محمود صقر كان قد تخرج من المعهد العالي للموسيقى العربية، وينضم لفرقة الإنشاد بدار الأوبرا المصرية، وحرصت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر على نعي عازف الكمان الراحل.

وأصدرت نقابة الموسيقيين بيان لها وجاء به: «نقابة المهن الموسيقية نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بها تنعى وفاة الزميل والأخ عازف الكمان محمود صقر، وللفقيد الرحمة ولأهله الصبر والسلوان».

وكان قد كشف خالد صقر قبل أيام معاناة والده مع مرض السرطان وكتب عبر صفحته: “والدي محجوز في مستشفى بالدقي وهو مصاب بكانسر في القاولون وسوق يقوم بإجراء عملية خطرة في خلال الأيام القادمة نسألكم الدعاء”.

وكان قد شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية حالتي وفاة وهما والدة الفنانة سمية الخشاب وابن شقيق الفنان أحمد عزمي، وظهرت الفنانة سميةا لخشاب في جنازة والدتها التي أقيمت في مقابر المنارة بمحافظة الإسكندرية منهارة وسط أقاربها وأسرتها.

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ويشار أنه تم تشييع جثمان والدة الفنانة سمية الخشاب عقب ظهر اليوم الأحد وشهدت غياب تام لنجوم الفن وأصدقاء سمية الخشاب من الوسط الفني، لأنها لم تعلن تفاصيل الجنازة واكتفت بإعلان خبر الوفاة فقط حيث كتبت عبر صفحتها: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمه الله والدتي الغالية الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته نسألكم الدعاء”.

بينما أعلن الفنان أحمد عزمي وفاة ابن شقيقه الأكبر وكتب عبر صفحته: “البقاء لله، انتقل إلى رحمة الله إسلام محمد عزمي، ابن شقيقي الأكبر محمد عزمي، إنا الله وإنا إليه راجعون، نسألكم الفاتحة والدعاء”، وتم تشييع جثمان الراحل ظهر اليوم من مسجد المدينة بحدائق الأهرام.