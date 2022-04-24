عاجل.. السيسى يهنئ ماكرون بفوزه فى الانتخابات الرئاسية لفترة جديدة

جدة - نرمين السيد - وكتب الحساب الرسمى للرئيس عبر موقع "فيسبوك": "أتقدم بالتهنئة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على فوزه بالانتخابات الرئاسية لفترة رئاسية جديدة، متمنيا له استكمال مسيرته وقيادة بلادة إلى مزيد من التقدم والازدهار". وتابع: "وأؤكد على أن العلاقات المصرية الفرنسية كانت وما زالت علاقات تاريخية وثيقة ومتنامية ونتطلع إلى مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

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