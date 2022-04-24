شيخ الأزهر يحذر من سؤال الناس المال دون حاجة ومنعه عن مستحقيه

وبين شيخ الأزهر خلال حديثه اليوم الأحد، فى الحلقة الثالثة والعشرين ببرنامجه الرمضانى "الإمام الطيب"، أن تضييق الرزق على العبد ليس من باب الشر أو أنه غير محبوب أو أنه عقوبة، كما أن بسط الرزق لا يدل على صلاح هذا العبد أو قربه من الله أو محبة الله له، لأن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ من الدنيا ميزانا لقيمة الإنسان أو لصلاحه أو لفساده، وإنما هى كما يمنعها من الفقير الصالح يمنحها للعبد الطالح، وهذه من الأمور المغلوطة التى يجب تصحيحها.
وشدد شيخ الأزهر، على أن المال مال الله، فمال الله حين تمنعه عن مستحقيه فأنت هنا تدخلت وتصرفت حسب ما يمليه عليك الهوى أو تمليه عليك الغريزة، وعطلت ما أمرك الله به، فكما أن البسط قد يكون فى الرزق قد يكون فى العلم وقد يكون فى المال وهو وأيضا فى أشياء كثيرة لا نعلمها، لكن يعلمها الله فى السماء وفى الأرض.
واختتم شيخ الأزهر بأن هناك الكثير من الأحاديث النبوية التى تحث على الإنفاق وعلى العطاء وعدم البخل فى الإنفاق، فقال النبى صلى الله عليه وسلم للسيدة أسماء: "لا توكى فيوكى عليك"، أى أن الله سبحانه وتعالى يربط عليك بسبب منعك المال، وأحاديث أخرى عالجت خوف الناس من الإنفاق خشية الفقر، فنبه النبى صلى الله عليه وسلم إلى هذا فقال: "ما نقصت صدقة من مال"، فما أنفقتم من شىء فإن الله سيعوضه سواء فى صورة مال أو صحة أو طول العمر، محذرا من سؤال الناس المال دون حاجة فقال النبى "ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر"، فهذا نداء أن يكون العبد عزيزا وأن يتعفف قدر الإمكان.
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