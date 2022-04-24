عاجل.. تعديل جدول امتحانات الثانوية العامة للمكفوفين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للجدول "المعدل" فإن الامتحانات ستبدأ يوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022، وتستمر حتى الخميس 21 يوليو 2022. يأتى ذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على مصلحة الطلاب ومراعاة لظروفهم.

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