محافظ القاهرة يشارك فى حفل إفطار هيئة النظافة (صور)

جدة - نرمين السيد - شارك فى الحفل اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد وعدد من نواب مجلسى الشيوخ والنواب، وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة وهيئة النظافة ومسؤولى الشركتين المسؤولتين عن نظافة المنطقتين الشرقية والغربية، وأسرة الفقيد اللواء عادل أبو حديد رئيس هيئة النظافة السابق.

وأكد محافظ القاهرة، تقديره لجميع العاملين بالهيئة الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفانى وأمانة فى جميع الظروف والأوقات، مؤكدا أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من جميع المسؤولين فى الدولة لعملهم الهام الذى يساهم فى الحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار المحافظ، إلى أن العمل الذى يؤديه عمال النظافة يساهم فى إظهار الوجه الحضارى والتاريخى للعاصمة التى تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة، منوها بأن العاصمة تشهد كل يوم تطويرا جديدا تمثل هيئة النظافة جزء رئيس فيه.

وأكد اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أنه تم تنظيم الإفطار للعاملين بالـ39 فرعا المنتشرين للهيئة فى جميع أحياء العاصمة فى نفس الوقت بالإضافة لعمال الورش الإنتاجية ونظرا لعدم وجود مكان يسع هذا العدد الكبير الذى يتجاوز 5 آلاف عامل وحرصا على تطبيق الإجراءات الاحترازية تم تنظيم الإفطار فى عدة أماكن مع ربطها عبر تقنية الفيديو كونفرانس تلبية لرغبة خالد عبدالعال محافظ القاهرة، فى مشاركة الجميع لتقديم التهنئة لهم بشهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر تقديرا للجهود التى يبذلونها فى إظهار الوجه الحضارى للعاصمة.

وكرم المحافظ خلال الحفل، الفائزين من حملة القرآن الكريم فى المسابقة التى اجرتها الهيئة خلال شهر رمضان، كما كرم عدد من علماء الأزهر ممن أشرفوا على المسابقة، وأحد أبطال رفع الأثقال من ذوى الهمم العاملين بالهيئة.