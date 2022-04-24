/693996/توبه-الحلقة-23-صدمة-عمرو-سعد-بعد-معرفة-زواج-صبا-مبارك-من-شقيقه

تصاعدت الأحداث بشكل كبير في الحلقة 23 من مسلسل توبه، والتي شهدت أحداث صادمة لمحبي المسلسل، حيث وافقت إحسان في نهاية الحلقة الاثنين والعشرين على الزواج من إبراهيم، لذا دوت الخليج يرصد لكم تفاصيلها وذلك خلال السطور القادمة

مسلسل توبه الحلقة 23

بدأت الحلقة 23 من مسلسل توبه، بفرحة إبراهيم العارمة بعد موافقة إحسان على الزواج منه والذي اخبرها بأنه سيذهب لترتيب مستلزمات الزفاف، يذهب المشهد إلى توبه والدكتور حيث يتلاعب الدكتور ببعض المواد الكيميائية دون علم وليد بيك، ولكنه اتفق مع توبه على ذلك، ويذهب طرزان إلى الدكتور الذي يخبره بأنه أصبح الآن قادر على الإنجاب والذي يفرح كثيرًا بهذا الخبر. يخرج توبه للجلوس وتأتي الفتاة التي تعمل مع وليد بك وتجلس بجانبه والتي تخبره عن سبب تواجدها هنا كما تسأله عن ابنه وزوجته، وينقلب الحديث في النهاية إلى الدعابة ليسألها توبه "هو انتي بتجيبي بنطلوناتك منين؟" لترد عليه ضاحكة بأنها ستأخذه لجلب ملابس له على ذوقها.

إبراهيم يستعد للزواج من إحسان

ويعطي إبراهيم لشطة أموال لتجهيزات الفرح، وتتحدث برهومه معه وتستنكر ما يفعله، ويطلب منها عدم التدخل في الامر ويعطيها سيجارة ويذهب، يقوم طرزان بتحضير الفطار إلى زوجته ويطلب منها الراحة التامة، وتخبره انها ذاهبة إلى الكوافير، وتذهب غادة إلى السويت الذي يتواجد فيه سيحة وأم سيحة وعبد الله، وتحدث مشادات كلامية بينها وبين أم سيحة.

صدمة توبه بخبر زواج إحسان من إبراهيم

ويخبر وجيه توبه أن سيحة قام باللازم بشأن محلات قطع غيار السيارات، كما يخبره بزواج إحسان من إبراهيم ويدخل توبه في حالة من الصدمة، ويأتي المزور صديق طرزان له ويسأله عن سبب وفاة سيد الأجنبي، ثم يتعاقد معه حول تزوير نصف مليون جنية له وأثناء كتابة الشيكات يتربص أحد رجال إبراهيم ليعرف ماذا يحدث.

يتحدث الضابط حول التحريات التي تمت على سيد الأجنبي، ويكشف كل التفاصيل حول كل أعماله، ويستنتج الضابط أن السبب وراء اختفاء سيد الأجنبي ورجاله هو توبه، ويتحدثوا عن مجدي السفاح ويصلوا ان شخص ما ساعد توبه، وهو طارق الشربيني وتنتهي الحلقة.