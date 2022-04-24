/693995/طرح-البرومو-الدعائي-لـ-مسلسل-الثمانية-وأسر-ياسين-يتصدر-البوستر-الرسمي

طرحت الشركة المنتجة لـ مسلسل الثمانية الأفيش والبرومو الدعائي للعمل، ترقبا لطرحه على منصة شاهد الالكترونية خلال الفترة القليلة المقبلة اذ انه يعد أول عمل فني من تأليف تركي أل الشيخ.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير البرومو الدعائي لـ مسلسل الثمانية

ونشر تركي ال الشيخ البرومو الدعائي لمسلسله الجديد عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليه: “ أول إنتاجات رزام .. التي أهتم فيها بجودة المحتوى والتنفيذ والأسماء المشاركة .. رزام عبارة عن كل هواياتي التي أريد التعبير عنها.. ومن أهمها دعم الموهوبين في كل العالم".

هذا وتصدر الفنان آسر ياسين أفيش مسلسل "الثمانية"، الذي يشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الوطن العربي، ومن المقرر عرضه قريبا عبر قناة mbc ومنصة شاهد vip.

أبطال مسلسل الثمانية

ويعد مسلسل الثمانية بطولة أسر ياسين وخالد الصاوي ومحمد علاء وريم مصطفى، فضلا عن ظهور خاص لمحمد ممدوح وغادة عادل وكوكبة من النجوم في مصر والسعودية والشام والمغرب العربي، وعدد من النجوم العالميين.

أسر ياسين في مسلسل سوتس

من ناحية أخرى يشارك الفنان أسر ياسين في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل “سوتس” الذي يعرض على قناة CBC في تمام الساعة 9 مساءً، والإعادة الساعة 2:05 صباحًا و8:45 صباحًا وعلى قناة CBC دراما الساعة 11 مساءً، والإعادة الساعة 4:05 صباحًا و10:45 صباحًا، كما يُعرض على قناة OSN يا هلا الساعة 10 مساءً وعلى قناة OSN الأولى الساعة 10 مساءً، فضلًا عن منصتي Watch It و OSN+.

قصة مسلسل سوتس

ويعد مسلسل «SUITS»، مأخوذ عن عمل درامي أمريكي بنفس الاسم، وتدور قصته في عالم المحاماة والقضايا، حول شاب ذكي وطموح يدعى مايك روس، الذي يتمتع بذاكرة تصويرية قوية، إلا أنه فشل في أن يستكمل دراسته الجامعية، لكن شاءت المصادفة أن ينجح ذلك الشاب، في كسب ثقة المحامي الشهير هارفي سبيكتر، الذي عينه مساعدًا له في شركة الكبيرة، التي يعمل بها، رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر مايك، واتضح أنه ليس خريج جامعة هارفارد.