/693994/الرئيس-السيسي-وملك-الأردن-وبن-زايد-يناقشون-الأزمة-الروسية-الأوكرانية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في لقاء أخوي ودي بقصر الاتحادية كلاً من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والأمير محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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