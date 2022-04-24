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فاز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولاية رئاسية ثانية في فرنسا، متقدمًا على مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

دوت الخليج

ماكرون يفوز بولاية رئاسية ثانية فى فرنسا

وكانت قد أظهرت أحدث استطلاعات رأي الناخبين الفرنسيين، تصدر إيمانويل ماكرون نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية بنسبة 55-58% من الأصوات.

الانتخابات الفرنسية

وفي وقت سابق، أكد الدكتورغسان محلوف، المحلل السياسى، أن الملف الأساسى الذى يشغل المواطن الفرنسى هو الملف الاقتصادى، موضحا أن الدولة الفرنسية قد مرت فى الفترة السابقة بأزمات اقتصادية متتالية ومن بينهم مشكلة حركة الستر الصفراء وأزمة جائحة كورونا، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الفرنسى.

وأكد الدكتورغسان محلوف، عبر مداخلة هاتفية فى موجز الأخبار المذاع على قناة اكسترا نيوز، على أن الدولة الفرنسية قد تكلفت مبالغ هائلة للحفاظ على الوضع الاجتماعى والصحى للمواطنيين بسبب جائحة فيروس كورونا الذى غزى العالم أجمع.

وأضاف أنه يوجد عدة إجراءات اقتصادية يجب على اى برنامج اقتصادى للمرشحين للأنتخابات الرئاسية الفرنسية أن يتخذها من اجل حل المشكلة الاقتصادية فى فرنسا، موضحا أن تلك الإجراءات تتضمن إعادة العجلة الاقتصادية بعد الأزمات الاقتصادية التر مرت بها فرنسا، بالأضافة إلى ضرورة تنفيذ اصلاحات اقتصادية عميقة فى أقرب وقت ومنها إعادة بناء الصناعات فى فرنسا وايضا إعادة الاستثمارات فى الداخل.

وأوضح غسان محلوف، أن المشكلة فى البرنامج الرئاسى للمرشح جون لوك ميلانشون هو أنه لا يتناسب مع الاقتصاد الحر فى فرنسا، مؤكدا على أن هذه هى المشكلة الكبرى لهذا المرشح، حيث توجد العديد من المشاكل فى برنامجه الاقتصادى.

وأشار غسان محلوف، الى أن المرشحة الفرنسى مارين لوبان أصبحت أكثر اعتدلا، قائلا ولكن لا نعلم إلى اى مدى هذا الاعتدال على أرض الواقع، وذلك نظرا لأنه لا توجد لهذه المرشحة تجربة فى السلطة حتى نعرف الى اى مدى سياياتها معتدلة.