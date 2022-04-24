/693990/عبير-الشرقاوي-تواصل-إثارة-الجدل-حول-بطلوع-الروح-داعش-فئة-مضللة-وخطرة

ردت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي ابنة المخرج الراحل جلال الشرقاويـ على منتقدي هجومها لـ مسلسل بطلوع الروح، مشيرة إلى انها تعرف أن داعش فئة مضللة وخطرة جدا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات جديدة لابنة جلال الشرقاوي

وكتبت ابنة الراحل جلال الشرقاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “اللي مفهمش كلامي أو مش عايز يفهمه عشان يرقص شوية في التريند، داعش فئة ضالة مضلله ولكن أغلبهم لا يعتقدون ذلك في أنفسهم، بل يعتقدون أنهم مسلمون حق، عندما يقتلون يظنون أنهم يقتلون في سبيل الله إن ثوابهم على هذا القتل هو الجنة، هنا تكمن المشكلة، لأن عندهم اعتقاد إن اللي يعملوه ده دين الحق، وعشان كده، هما خاطرين جدًا جدًا، على أي مجتمع يعيشون فيه”.

عبير الشرقاوي تهاجم مسلسل بطلوع الروح

وكانت قد هاجمت عبير الشرقاوي في منشور سابق مسلسل بطلوع الروح الذي يعرض ضمن الموسم الرمضاني الحالي ويشارك بطولته الفنانة إلهام شاهين والفنانة منة شلبي: “أسرة مسلسل الهبل بطلوع الروح.. التناول غبي مش معقولة نطلع الناس بتوع داعش خاينين وبيرتشوا وبيشربوا خمرة.. دول ناس بيعتبروا نفسهم مجاهدين في سبيل الله، ومستعدين للموت في أي لحظة".

وتابعت: "إحنا عارفين إنهم على باطل آه، بس هما مش عارفين هما بيعتبروا نفسهم المسلم الحق، وأي حد جانبهم مسلم ناقص فمش معقولة نطلعهم بيشربوا خمرة إيه الهبل ده، بقى معقولة البطل إللي بيعتبر نفسه مجاهد عنده غزوة تاني يوم، وممكن يتقتل وهو عارف كده يروح يجيب خمرة ويشرب هو ومراته.. أرحمونا يا هبل.. خسارة الفلوس والله".

قصة مسلسل بطلوع الروح

جدير بالذكر أنه يناقش مسلسل «بطلوع الروح» كيفية سيطرة الداعشيين على الأشخاص حتى انضمامهم للجماعة، وظهر ذلك خلال البرومو الرسمي للعمل، إذ ظهرت إلهام شاهين ممسكة بكرباج وهي تقول: «اننا هنا اليوم لنقيم عدل الله ونعلن كلمة الحق»، في وسط تكبيرات هائلة سيطرت على البرومو، كما ظهرت الفنانة منة شلبي بدور قناة تعيش مع زوجها المهندس وبسبب تحول عقيدتها تجبر على الانضمام للجماعة الإرهابية وارتداء الحجاب.