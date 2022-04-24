/693988/بالاسماء-إصابة-5-أشخاص-في-مشاجرة-بالاسلحة-النارية-بين-عائلتين-بقنا

أصيب 5 أشخاص على الأقل مساء اليوم الاحد في معركة بالاسلحة النارية نشبت بين عائلتين بمدينة دشنا التابعة لمحافظة قنا .

دوت الخليج

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية بقيادة مدير الامن وضباط البحث الجنائي الى موقع الحادث وتم السيطرة على الاحداث، فيما تم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف لنقل المصابين الى مستشفى قنا العام.

أسماء المصابين

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: عادل شعبان عمران 45سنه، أصيب بطلق ناري نافذ بالانف ، وعبدالراضي محمد رمضان 33 سنه أصيب بطلق ناري بالفخذ الايسر، و قدري جاد حسين 18سنه بطلق ناري بالحوض، واحمد حمدي ابراهيم 27سنه بطلق ناري بالفخذ الايسر، علاء عبدالستار الامين30سنه طلق ناري بالفخذ الايسر.

المشاجرة نشبت قبل دقائق قليلة من أذان المغرب

يشار الى أن المشاجرة نشبت قبل دقائق قليلة من أذان المغرب، وحسب شهود عيان فان المشاجرة جاءت على خلفية خصومة ثأرية بين العائلتين تجددت بعد مناوشات من الجانبين، تطورت لاستخدام الاسلحة النارية التي أسفرت عن اصابة 6 أشخاص من الجانبين تم نقلهم على الفور الىا مستشفى قنا الجامعي

المشاجرة نشبت قبل دقائق قليلة من أذان المغرب

من جانبها دفعت المشاجرة نشبت قبل دقائق قليلة من أذان المغرب بقواتها الى مكان الحادث وتم السيطرة على اطراف الواقعة وبدأت أجهزة البحث الجنائي في عمل التحريات اللازمة