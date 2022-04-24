منهم إلهام شاهين وحكيم.. نجوم الفن يهنئون الجمهور بعيد القيامة المجيد

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حرص عدد من نجوم الفن على تهنئة الجمهور بعيد القيامة المجيد، ومنهم الفنان حكيم وإدوارد ودرة والفنانة إلهام شاهين.

دوت الخليج يرصد تهنئة نجوم الفن بعيد القيامة المجيد

تهنئة نجوم الفن بعيد القيامة المجيد

حرص الفنان والمطرب حكيم على تهنئة جمهوره ومتابعيه بعيد القيامة المجيد من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب حكيم عبر صفحته الرسمية قائلا: "عيد قيامة مجيد .. كل سنة والأخوة الاقباط بخير.. عيد سعيد على مصر وسنة حلوة عليكى يامصر”.

بينما هنأت الفنانة درة الأقباط بعيد القيامة المجيد من خلال تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر، وكتبت: “عيد سعيد على كل الأصدقاء الأعزاء وكل عام و أنتم و عائلتكم وكل الشعوب والعالم بخير وفي صحة ورخاء”.

تهنئة إلهام شاهين بعيد القيامة المجيد

ومن جانبها الفنانة إلهام شاهين هنأت متابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بمناسبة عيد القيامة، ونشرت بعض الصور الجديدة لها من داخل إحدى الكنائس من أمام تمثال العذراء مريم.

وعلقت على الصور التي شاركت بها متابعيها وجمهورها قائلة: "كل عام وكل إخوتنا المسيحيين طيبين و بخير، عيد قيامه مجيد"، وهنأ الفنان إدوارد الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وكتب إدوارد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “كل سنة وانتم طيبين و ⁧عيد قيامه مجيد‬⁩ وكل سنة واخواتنا وحبايبنا بخير بمناسبة ⁧‫#عيد_الفطر‬⁩ ويارب زي ما اعيادنا اتجمعت نفضل متجمعين على طول”.

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ومن ناحية أخرى، تشارك الفنانة إلهام شاهين ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل بطلوع الروح الذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية ويشاركها به مجموعة كبيرة من النجوم مثل أحمد السعدني ومحمد حاتم ومنة شلبي وآخرين.

بينما تغيب الفنانة درة عن الموسم الرمضاني لعام 2022 لتجهز لعمل جديدة في السينما أما الفنان إدوارد فيشارك بمسلسل ملف سري مع الفنان هاني سلامة ضمن موسم دراما رمضان.