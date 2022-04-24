/693984/عمرو-القطامي-مهنئا-بعيد-تحرير-سيناء-إقامة-المشروعات-بها-أجمل-هدية-من-الرئيس-لأهلها

هنأ النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وكل أبطال ورجالات الجيش المصري، وشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء، قائلا إنه يوم العزة والإحساس التام بالنصر واستعادة سيناء الحبيبة.

دوت الخليج

عمرو القطامي مهنئا بعيد تحرير سيناء: إقامة المشروعات بها أجمل هدية من الرئيس لأهلها

ونوه القطامي في بيان صحفي له اليوم، بالبطولات التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية للدفاع عن الوطن والحفاظ على أرضه ووحدته وترابه وسيادته تحت راية وقيادة الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن عيد تحرير سيناء مناسبة تدعو للفخر ونستعيد من خلالها بطولات القوات المسلحة، التي بذل رجالها الغالي والنفيس ليستعيدوا سيناء الغالية من براثن الاحتلال.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن ما يدعو للفخر هو انطلاق قطار التنمية بكل قوة في سيناء لتعميرها واستصلاح أراضيها ورفع مستوى معيشة أهلها، وتعزيز الاهتمام بمناطقها السياحية في ذكرى النصر.

واختتم النائب عمرو القطامي، بأن الهدية التي تقدمها مصر لسيناء في عيد تحريرها هي كم المشاريع الضخمة والمتنوعة في مجالات الإسكان والزراعة والبنية التحتية والسياحة وغيرها، والتي نفذت وجاري تنفيذها الباقي منها على أرض سيناء طوال الـ8 سنوات الماضية بتوجيهات السيسي، فتعمير سيناء أولوية حقيقية للدولة المصرية، وكل خطط التنمية تشملها.