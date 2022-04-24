/693982/بطلوع-الروح-الحلقة-9-أحمد-السعدني-يحصل-على-مراده-من-منة-شلبي-بعد-نجاحه-في-قتل-زوجها

عرض مسلسل بطلوع الروح الحلقة 9، رصد مقتل الشيخ نصار المصري بعد تفجير مكتبه، بينما عمر “أحمد السعدني” فأصيب إصابة خفيفة، لكن بعد الانفجار تفاجئ بموت الشيخ نصار الذي يعتبره أبا له فقرر الانتقام من الفاعل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث الحلقة 9 من مسلسل بطلوع الروح

وفي الوقت ذاته أرسل فيديو لـ عمر وجد فيه مقتل رجاله والذي كان بينهم أكرم “محمد حاتم”، ليذهب عمر ويخبر روح “منة شلبي” التي تنهار من البكاء وتقع في أحضان عمر الذي لم تجد غيره لمواستها وهو الأمر الذي كان ينتظره عمر منذ وقت طويل.

روح تنتقل لبيت الضيافة بعد مقتل زوجها

تنتقل روح للعيش في بيت الضيافة وفقا لعادات وتقاليد “الرقة” بعد وفاة زوجها، وهناك يتم إدراج اسمها للعثور على زوج لها، ولأن روح تتمتع بمكانة مختلفة ومميزة فهي من نساء لواء خنساء فكانت معاكلتها مميزة في بيت الضيافة هي وابنها.

حقيقة وفاة أكرم وعمر يقتل رجال الرقة

يظهر خلال الحلقة بأن أكرم كان على قيد الحياة وحاول الهروب من يد الأكراد لكنه لم يتمكن وتم القبض عليه وتعذيبه للإدلاء بمعلومات عن داعش، بينما عمر فجمع عدد من الرجال واتهم بقتل الشيخ نصار المصري، وقام بقتلهم جميعا أمام الجميع.

الهام شاهين تثير الجدل بظهورها في مسلسل بطلوع الروح

وكانت قد ظهرت إلهام شاهني في الحلقة الخامسة من مسلسل بطلوع الروح، حاملة لكرباج لجلد سيدة كانت تحاول الهروب من مدينة الخلافة بخمسين جلدة لتكون عبرة لمن يحاول مخالفة عقيدة هذا التنظيم، اذ قالت: “لقد من الله علينا بكشف هذه المنافقة ضعيفة الإيمان، في الوقت الذي تتطلع فيه كل النساء المؤمنات أن يأتين لأرض الخلافة، والتي تعتبر جنة الله، تسلل الشيطان إلى هذه السيدة، وتصورت أنها قادرة على الهرب عبر وسيط كافر”.

وتابعت: لعنة الله على الخائنين، إننا هنا اليوم لنقيم عدل الله، ونعلي كلمة الحق؛ بعد أن حكمت المحكمة على هذه المنافقة بالجلد 50 جلدة؛ لعلها تعود إلى رشدها، ولعلها تكون عبرة لمن يعتبر.. الله أكبر.

أبطال مسلسل بطلوع الروح

مسلسل "بطلوع الروح" بطولة عدد كبير من نجوم الفن وهم: منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد داود، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، ودارينا الجندى، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وإنتاج صادق الصباح، وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال التي تتكون من 15 حلقة فقط.