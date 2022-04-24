احتفالا بعيد تحرير سيناء.. المتحدث العسكرى ينشر أغنية «جيشك يا مصر»

جدة - نرمين السيد - وتقول كلمات الأغنية: "جيشك يا مصر فى قلبى ساكن، جيشك يا مصر للأرض صاين، جيشك يا مصر بيبنى معاكى، جيشك يا مصر دائما وراكى، على كل غادر بيكى قادر، وكل طامع فيكى رادع، يحمى الحمى من عاد، من كل خاين للتمن دافع، مالوش سمعة غير الشجاعة وارثها من دم طاهر، جيشك ده ابنك، جيشك ده، سندك، جيشك ده تاجك، جيشك ده دهرك، جيشك ده يدك للسلام، جيشك يا مصر فى قلبى ساكن، جيشك يا مصر للأرض صاين، جيشك يا مصر بيبنى معاكى، جيشك يا مصر دائما وراكى".

"جيشك يا مصر" غناء محمد شاهين، وكلمات إدارة الموسيقات العسكرية وألحان محمد صبحى من إدارة الموسيقات العسكرية، وتوزيع موسيقى شريف منصور، وصولو ناى محمد الحاوى وفرقة الأوكسترا السيمفونى العسكرى، مونتاج وإخراج نشأت عزمى، إنتاج إدارة الموسيقات العسكرية بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية.